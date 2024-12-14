Появилась в шубе и шортах. Леся Никитюк удивила смелым нарядом

Новый образ Леси Никитюк

В блоге знаменитость обнародовала серию соответствующих кадров. Для яркой фотосессии она выбрала короткие кожаные шорты, черные колготы и объемную шубу молочного оттенка.

Аутфит позволил подчеркнуть длинные ножки и стройную фигуру. Завершили наряд объемно уложенные волосы, выразительный макияж глаз и губ, а также обувь на каблуках.

"Ой какие красивые фото я выставила! Ой какие красивые люди комментировать будут! Ой сколько лайков сыпется! Ой ну не нравится - так и не нравится", - отметила ведущая.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Реакция сети

Подписчики не стали медлить с реакцией, а потому продолжают засыпать селебрити комплиментами. Вот некоторые из них:

"Обложка парижского журнала"

"Роскошная, очень красивая"

"Нереально стилевая"

"Фото и эти бесконечные ноги - огонь!"

"Красотка!"

"Леся, вы как борщ со сметаной или яйца с майонезом!"

"Шикарная длинноногая красавица!"

"Променяю мечту о "попе, как у Ким", на самые красивые ноги, как у Леси!"

"Хейтерам нечего здесь писать, потому что это поджог!"

"Это настоящий крутой наш украинский Vogue!"

К слову, недавно Никитюк исполнилось 37 лет, и по этому случаю она также удивляла фанов смелым нарядом. Кроме того, ведущая делилась размышлениями о жизни, отмечая, что "она проживает свою лучшую жизнь".

"Как бы ни было, я всегда стараюсь расти и развиваться, не стоять на месте, выходить из зоны комфорта, учиться тому, чего не знаю, и это заряжает меня! Сейчас в моей жизни все по плану и я счастлива. Спасибо за поздравления и ВСУ, что живу!" - писала она.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк - украинская ведущая, журналистка, актриса и блогерша. Она стала популярной после участия в шоу "Рассмеши комика", где ей вместе с подругой удалось рассмешить ведущих и выиграть 10 тысяч грн. В следующий раз дуэт забрал максимальный денежный приз - 50 тысяч грн.

Свою карьеру ведущей она начинала с программы о путешествиях "Орел и решка", где ее соведущим был Андрей Бедняков. Леся снялась в двух сезонах - четвертом и пятом. После этого последовал еще ряд развлекательных проектов с ее участием.

Сейчас самыми известными из них остаются программы "Кто сверху", "Кто против блондинок?", а также "Le Маршрутка". В этом проекте звезда рассказывает о жизни и быте современных украинцев, а также открывает новые места Украины.