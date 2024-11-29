"Блокирую и удаляю". Никитюк поставила на место хейтеров, которые раскритиковали ее новый образ

Так, на днях Леся поделилась с фанами кадрами с новой фотосессии. На ней она предстала в довольно нетипичном для себя образе.

На кадрах ведущая с короткими волосами позировала в кожаном костюме красного цвета, гетрами, балетками и имиджевыми очками.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Однако больше всего обсуждений вызвал наряд ведущей, а именно пиджак. Несколько комментаторов сравнили его с "пластилиновым" с "непонятной" формой плеч.

Интересно, что сейчас под фото нет критических комментариев - Никитюк откровенно призналась, что удалила их самостоятельно.

"Люблю меняться. За год сменила прическу 4 раза. Хочется в каждом новом сезоне выглядеть по-другому, еще интереснее. Да и вам, мне кажется, тоже интереснее смотреть на изменения. Такая вот я: неизменная ведущая с переменными образами. Спасибо всем за приятные комментарии! За неприятные тоже... я вас блочу и удаляю, потому что вы не шарите", - обратилась к фолловерам Никитюк.

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Позже ведущая в stories дала развернутый ответ на критику. Она подчеркнула, что маловероятно, чтобы те, кто ее осуждает, сами ежедневно носят одни и те же вещи.

"Относительно образа... и тех людей, которые пишут о «пластилиновом костюме с непонятными плечами». Друзья, я уделю внимание вам! Ну вы же сами в одних колготах не ходите годами? Правильно? Коленки же вытягиваются, стрелки, затяжки", - высказалась звезда.

"И в воскресенье утром, вы идете на базар и покупаете себе новые колготы, а там и с узором, не дай Бог, и цвет "мокрый асфальт" захотите попробовать, или вообще чулки купите, которые никогда не носили и тут у соседки увидели, или может по телевизору на ком-то!", - добавила Леся.

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Никитюк объяснила, что ее работа как телеведущей и публичной личности заключается в том, чтобы демонстрировать различные образы и стили, предоставляя зрителям возможность выбрать что-то по душе. Если же конкретный образ не нравится, то всегда будет другой.

"Я вам те колготки, платья и костюмы показываю, ну или такие как я: инилюенсеры, артисты. А вы уже себе выбирайте, что вам больше подходит. А если не подходит, то ждите следующий костюм", - написала знаменитость.

Леся отметила, что ей самой понравился ее образ, хотя она обычно является своим самым большим критиком.

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