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"С этим живу". Военный ВСУ Назар Грабар признался, какое единственное задание "провалил" на войне

Назар Грабарь (фото: instagram.com/nazargrabar)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский танцор, блогер и модель Назар Грабарь, пополнивший ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения РФ, признался, что, идя на войну, ставил перед собой главную задачу - уберечь брата. Однако, по мнению защитника, выполнить ее он так и не смог.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для YouTube-канала "ТиКиев".

Назар Грабар о гибели брата

В декабре 2022 года погиб Илья Грабар. Тогда армия РФ обстреляла позиции подразделения, где служил и Назар.

Илья Грабарь (фото: instagram.com/nazargrabar)

После начала полномасштабной войны братья активно занялись волонтерством.

Экс-участник балета Светланы Лободы хотел служить, однако его останавливало то, что он ничего не понимает в этом деле.

Назар Грабар (фото: instagram.com/nazargrabar)

Однажды Илья сообщил брату, что планирует пойти в военкомат, но не хочет, чтобы Назар шел с ним.

"Я говорю: "Я не пущу тебя одного, как ты бы меня самого не пустил. Пойдем вместе". Так и пошли. Илья постоянно волновался за меня, что я пошел за ним. Я пошел присматривать за ним, поэтому чувство вины меня не покидает и не покинет никогда. У меня на войне была одна задача, и я ее не выполнил. С этим живу", - поделился танцовщик.

 

 Напомним, братья служили в одном подразделении. Блогер получил серьезное ранение и оказался в больнице, когда позиции его собратьев начали обстреливать. 

Когда Грабар узнал о гибели родного человека, он всю ночь прорыдал на коленях.

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