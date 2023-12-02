"С этим живу". Военный ВСУ Назар Грабар признался, какое единственное задание "провалил" на войне

Назар Грабар о гибели брата

В декабре 2022 года погиб Илья Грабар. Тогда армия РФ обстреляла позиции подразделения, где служил и Назар.

Илья Грабарь (фото: instagram.com/nazargrabar)

После начала полномасштабной войны братья активно занялись волонтерством.

Экс-участник балета Светланы Лободы хотел служить, однако его останавливало то, что он ничего не понимает в этом деле.

Назар Грабар (фото: instagram.com/nazargrabar)

Однажды Илья сообщил брату, что планирует пойти в военкомат, но не хочет, чтобы Назар шел с ним.

"Я говорю: "Я не пущу тебя одного, как ты бы меня самого не пустил. Пойдем вместе". Так и пошли. Илья постоянно волновался за меня, что я пошел за ним. Я пошел присматривать за ним, поэтому чувство вины меня не покидает и не покинет никогда. У меня на войне была одна задача, и я ее не выполнил. С этим живу", - поделился танцовщик.

Напомним, братья служили в одном подразделении. Блогер получил серьезное ранение и оказался в больнице, когда позиции его собратьев начали обстреливать.

Когда Грабар узнал о гибели родного человека, он всю ночь прорыдал на коленях.