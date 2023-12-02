"У меня уже полностью седая голова". Даша Астафьева откровенно рассказала, как ее изменила война
Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева честно рассказала об изменениях во время полномасштабной войны РФ против Украины. По словам звезды, ее волосы полностью поседели, и теперь ей приходится каждую неделю краситься.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".
Даша Астафьева об изменениях во время войны
Экс-солистка группы "NikitA" поделилась, что седые волосы она начала у себя замечать в 16 лет. Чтобы их скрыть, артистка постоянно краситься.
"У меня седые волосы появились очень рано, где-то в 16 лет, как у папы. Мой папа весь седой. Я просто краслюсь в свой цвет, но у меня уже полностью седая голова", - рассказала исполнительница.
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Певица добавила, что после начала полномасштабного вторжения РФ ее волосы полностью поседели, хотя раньше выделялись лишь отдельные пряди.
Сейчас Астафьева каждую неделю посещает парикмахера, чтобы "замаскировать" эту проблему.
"Крашусь раз в неделю. С войной полностью стала седая", - призналась артистка.
Отметим, что с первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину Даша сознательно не уехала за границу "пересидеть" злые времена.
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