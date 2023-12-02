"З цим живу". Військовий ЗСУ Назар Грабар зізнався, яке єдине завдання "провалив" на війні

Назар Грабар про загибель брата

У грудні 2022 року загинув Ілля Грабар. Тоді армія РФ обстріляла позиції підрозділу, де служив і Назар.

Ілля Грабар (фото: instagram.com/nazargrabar)

Після початку повномасштабної війни брати активно зайнялись волонтерством.

Екс-учасник балету Світлани Лободи хотів служити, однак його зупиняло те, що він нічого не тямить у цій справі.

Назар Грабар (фото: instagram.com/nazargrabar)

Одного дня Ілля повідомив брату, що планує піти у воєнкомат, але не хоче, щоб Назар йшов із ним.

"Я кажу: "Я не пущу тебе самого, як ти б мене самого не пустив. Ідемо разом". Так і пішли. Ілля постійно хвилювався за мене, що я пішов за ним. Я пішов наглядати за ним, тому відчуття провини мене не покидає і не покине ніколи. В мене на війні було одне завдання, і я його не виконав. З цим живу", - поділився танцівник.

Нагадаємо, брати служили в одному підрозділі. Блогер отримав серйозне поранення та опинився у лікарні, коли позиції його побратимів почали обстрілювати.

Коли Грабар дізнався про загибель рідної людини, він всю ніч проридав навколішках.