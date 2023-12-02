"Приспособленцы и импотенты". Украинский телеведущий резко прошелся по Галкину и другим "хорошим россиянам"

Украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился, вырос и работал в РФ, а ныне - в Украине, заявил, что "хороших россиян" не существует. В этом контексте он вспомнил Максима Галкина и других артистов, которые уехали из страны-агрессора в знак протеста.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для издания OBOZ.UA.

Алексей Суханов о "хороших россиянах"

По словам телеведущего, сколько бы добра россияне не сделали для Украины, нужно помнить, что они чужие для страны люди.

Алексей Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

"Они могут из кожи лезть, рассказывая, что они за Украину, везти тонами сюда помощь - мы должны быть им благодарны, но они посторонние люди. Нам в голове надо держать такое: сколько бы добра россияне ни сделали для Украины, они чужие для страны люди. Потому что не лишились российского паспорта. Они, может, и против войны, но не против того, что творится в России. И второе: никто из них не доказал ничем пока, что способен что-то отстоять. Только болтовню разводят", - отметил Алексей.

Украинцам, говорит Суханов, нужно понять, что доверять и верить можно только себе.

Алексей Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

"Нельзя равняться на них ни при каких обстоятельствах. Нам нужно понять, что верить можно только себе. В мире нет лучшего друга Украины, чем сознательный украинец", - добавил он.

Также знаменитость не верит, что Россия когда-нибудь может стать цивилизованной.

"Я не верю в любую возможность расцвета так называемой России. Не верю в то, что эта страна когда-нибудь может стать цивилизованной. Не верю в действенную силу русской культуры. Не разделяю представителей этой страны на хороших и плохих. Они для меня приспособленцы или импотенты - пусть выбирают, третьего не дано. Я не хочу общаться с теми, кто там живет: родственники это или просто знакомые. У меня нет там никого и ничего" - подытожил ведущий ток-шоу "Говорить вся країна".

Алексей Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

Напомним, Алексей Суханов, начинавший свою карьеру в российской журналистике, незадолго до 24 февраля 2022 года получил украинский паспорт.

А после нападения оккупантов ведущий вообще отрекся от страны-агрессорки.