Ющенко исполнил культовый хит Элтона Джона ради сбора донатов (видео)

Так, знаменитости креативным способом объявили о запланированном благотворительном сборе на сумму семь миллионов гривен.

Все собранные средства будут направлены на закупку дронов для 3-го отдельного штурмового батальона и Главного управления разведки, а также на приобретение автобуса для Силы специальных операций.

В видеоролике участники "Badstreet boys" по очереди исполняют песню, а Виктор Ющенко аккомпанирует им на рояле, повторяя слова "Это так".

Среди тех, кто пожертвует от 100 гривен, артисты обещают разыграть мед с пасеки экс-президента.

"Вот так. Badstreet boys i Виктор Андреевич Ющенко (мы сами в шоке) начинают июльский сбор на 7 миллионов. Все донаты превратятся в различные дроны для 3 ЗШБ и ГУР и бус для ССО", - говорится в заметке.

"Среди тех, кто задонатит от 100 грн, мы разыграем мед от Виктора Андреевича. Тот мед слаще этого трека, хотя кажется, это невозможно. И главное - дослушайте до конца, последняя строка пророческая", - написали артисты.

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Что известно о проекте Badstreet Boys

Музыкальный проект запустили в 2023 году стендаперы Василий Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ, Слава Кедр и певец Владимир Дантес (Dantes). Он был создан с целью необычного сбора пожертвований.

Badstreet Boys (фото: instagram.com/badstreetboys_fan​​​​​​​)

В рамках проекта создают пародии на известные хиты, собирают средства для поддержки Вооруженных Сил Украины.

В апреле проект организовал благотворительное мероприятие под названием "Нашебачення", на котором удалось собрать 3,5 миллиона гривен на помощь Силам обороны.