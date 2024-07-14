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Ющенко исполнил культовый хит Элтона Джона ради сбора донатов (видео)

Виктор Ющенко (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Dantes и стендап-комики спели дуэтом с экс-президентом Украины Виктором Ющенко. В рамках юмористического проекта "Badstreet boys" артисты записали пародию на песню Элтона Джона "Sorry Seems to Be the Hardest Word".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на соцсети артистов.

Так, знаменитости креативным способом объявили о запланированном благотворительном сборе на сумму семь миллионов гривен.

Все собранные средства будут направлены на закупку дронов для 3-го отдельного штурмового батальона и Главного управления разведки, а также на приобретение автобуса для Силы специальных операций.

В видеоролике участники "Badstreet boys" по очереди исполняют песню, а Виктор Ющенко аккомпанирует им на рояле, повторяя слова "Это так".
Среди тех, кто пожертвует от 100 гривен, артисты обещают разыграть мед с пасеки экс-президента.

"Вот так. Badstreet boys i Виктор Андреевич Ющенко (мы сами в шоке) начинают июльский сбор на 7 миллионов. Все донаты превратятся в различные дроны для 3 ЗШБ и ГУР и бус для ССО", - говорится в заметке.

"Среди тех, кто задонатит от 100 грн, мы разыграем мед от Виктора Андреевича. Тот мед слаще этого трека, хотя кажется, это невозможно. И главное - дослушайте до конца, последняя строка пророческая", - написали артисты.

Что известно о проекте Badstreet Boys

Музыкальный проект запустили в 2023 году стендаперы Василий Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ, Слава Кедр и певец Владимир Дантес (Dantes). Он был создан с целью необычного сбора пожертвований.

Badstreet Boys (фото: instagram.com/badstreetboys_fan​​​​​​​)

В рамках проекта создают пародии на известные хиты, собирают средства для поддержки Вооруженных Сил Украины.

В апреле проект организовал благотворительное мероприятие под названием "Нашебачення", на котором удалось собрать 3,5 миллиона гривен на помощь Силам обороны.

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