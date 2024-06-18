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"С дуба упал?": Виктор Ющенко неожиданно стал звездой TikTok (видео)

Вторник 18 июня 2024 15:15
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"С дуба упал?": Виктор Ющенко неожиданно стал звездой TikTok (видео) Виктор Ющенко (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В сети завирусился смешной ролик, героем которого стал третий президент Украины Виктор Ющенко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу блогера с ником "Вулик".

Виктор Ющенко стал звездой TikTok

По сюжету видео, автор отказывается попробовать мед и говорит, что не любит его.

После этого неожиданно появляется экс-президент и дает блогеру подзатыльник, приговаривая: "Казак, ты что, с дуба упал?"

В ответ блогер начинает извиняться.

Менее чем за сутки ролик собрал более 120 тысяч просмотров и более тысячи комментариев.

@vulyk_

оригинальный звук - Улей

Дочь политика Виталина, также поделилась им у себя в Instagram.

"A-ha-ha-ha-ha", - прокомментировала она.

Недавно мы рассказывали, что известно о песне "Barbaras Rhabarberbar", рвущей тренды TikTok.

Также мы писали, что в TikTok появился тренд, освещающий жестокое отношение мужчин к женщинам.

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Виктор Ющенко TikTok
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