Ющенко виконав культовий хіт Елтона Джона заради збору донатів (відео)

Так, знаменитості креативним способом оголосили про запланований благодійний збір на суму сім мільйонів гривень.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів для 3-го окремого штурмового батальйону та Головного управління розвідки, а також на придбання автобуса для Сили спеціальних операцій.

У відеоролику учасники "Badstreet boys" по черзі виконують пісню, а Віктор Ющенко акомпанує їм на роялі, повторюючи слова "Це так".

Серед тих, хто пожертвує від 100 гривень, артисти обіцяють розіграти мед із пасіки експрезидента.

"Ось так. Badstreet boys i Віктор Андрійович Ющенко (ми самі в шоці) розпочинають липневий збір на 7 мільйонів. Всі донати перетворяться на різні дрони для 3 ЗШБ та ГУР та бус для ССО", - йдеться у дописі.

"Серед тих, хто задонатить від 100 грн, ми розіграємо мед від Віктора Андрійовича. Той мед солодший за цей трек, хоча здається, це неможливо. І головне - дослухайте до кінця, останній рядок пророчий", - написали артисти.

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Що відомо про проєкт Badstreet Boys

Музичний проєкт запустили у 2023 році стендапери Василь Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ, Слава Кедр і співак Володимир Дантес (Dantes). Він був створений з метою незвичного збору пожертв.

Badstreet Boys (фото: instagram.com/badstreetboys_fan)

У рамках проекту створюють пародії на відомі хіти, збирають кошти для підтримки Збройних Сил України.

У квітні проєкт організував благодійний захід під назвою "Нашебачення", на якому вдалося зібрати 3,5 мільйона гривень на допомогу Силам оборони.