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Ющенко исполнил культовый хит Элтона Джона ради сбора донатов (видео)

Воскресенье 14 июля 2024 20:25
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Ющенко исполнил культовый хит Элтона Джона ради сбора донатов (видео) Виктор Ющенко (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Dantes и стендап-комики спели дуэтом с экс-президентом Украины Виктором Ющенко. В рамках юмористического проекта "Badstreet boys" артисты записали пародию на песню Элтона Джона "Sorry Seems to Be the Hardest Word".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на соцсети артистов.

Так, знаменитости креативным способом объявили о запланированном благотворительном сборе на сумму семь миллионов гривен.

Все собранные средства будут направлены на закупку дронов для 3-го отдельного штурмового батальона и Главного управления разведки, а также на приобретение автобуса для Силы специальных операций.

В видеоролике участники "Badstreet boys" по очереди исполняют песню, а Виктор Ющенко аккомпанирует им на рояле, повторяя слова "Это так".
Среди тех, кто пожертвует от 100 гривен, артисты обещают разыграть мед с пасеки экс-президента.

"Вот так. Badstreet boys i Виктор Андреевич Ющенко (мы сами в шоке) начинают июльский сбор на 7 миллионов. Все донаты превратятся в различные дроны для 3 ЗШБ и ГУР и бус для ССО", - говорится в заметке.

"Среди тех, кто задонатит от 100 грн, мы разыграем мед от Виктора Андреевича. Тот мед слаще этого трека, хотя кажется, это невозможно. И главное - дослушайте до конца, последняя строка пророческая", - написали артисты.

Что известно о проекте Badstreet Boys

Музыкальный проект запустили в 2023 году стендаперы Василий Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ, Слава Кедр и певец Владимир Дантес (Dantes). Он был создан с целью необычного сбора пожертвований.

Ющенко исполнил культовый хит Элтона Джона ради сбора донатов (видео)

Badstreet Boys (фото: instagram.com/badstreetboys_fan​​​​​​​)

В рамках проекта создают пародии на известные хиты, собирают средства для поддержки Вооруженных Сил Украины.

В апреле проект организовал благотворительное мероприятие под названием "Нашебачення", на котором удалось собрать 3,5 миллиона гривен на помощь Силам обороны.

Ранее мы писали, что Виктор Ющенко неожиданно стал звездой TikTok.

Также рассказывали, что Дантес ответил на хейт из-за его высказываний о Волошине.

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