Юрист рассказала о всех тонкостях выезда детей на учебу за границей во время войны: что нужно знать

Чем ближе начало нового учебного года, тем чаще родители начинают думать, как отправить своего ребенка на обучение за границу. Вокруг этого существует много мифов, однако, на самом деле все не так сложно, как кажется.

Главными нюансами пересечения ребенком границы поделилась юрист Кристина Дрогозюк на своей странице в Instagram .

Могут ли 17-летние парни выезжать за границу

30 декабря 2022 года был введен новый порядок ведения военного учета, согласно которому мужчины от 16 лет должны стать на военный учет. Именно это и повлияло на появление мифа о том, что юноши не могут пересечь границу.

Однако, отмечает эксперт, нововведение никак не влияет на выезд в Европу или другие страны. Мужчина может пересечь границу, даже если его совершеннолетие наступит через неделю. Однако не стоит оттягивать до столь крайних сроков.

Как выехать за границу 16-летнему ребенку

В этом возрасте ребенок может самостоятельно уехать за границу в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса.

Обратите внимание, что при этом родителям не нужно делать нотариальное разрешение.

Однако во время военного положения выезд детей, еще не достигших 16-летнего возраста, может быть осуществлен без нотариального согласия второго родителя. В таком случае ребенок может пересечь границу с первым родителем, другим родственником или законным представителем.

Если у ребенка еще нет паспорта гражданина Украины, можно использовать его свидетельство о рождении как документ для удостоверения личности.

Может ли ребенок в 16 лет поехать на обучение без родителей

Ответ: да. Однако в таком случае ребенка должны сопровождать лица, уполномоченные обоими родителями и нотариальным удостоверенным согласием.

Если ребенка сопровождают родственники, тогда нужно предоставить документ, подтверждающий родственную связь. Если сопровождающие лица не являются родственниками, выезд осуществится на основании письменного заявления одного из родителей, свидетельства о рождении и сведений о лице-сопроводителе.

Даже учитывая все эти нюансы, юрист советует досконально ознакомиться с особенностями въезда в ту страну, куда следует ребенок. По словам эксперта, во многих странах не признают бабушку, дедушку или других родственников законными представителями.

Поэтому лучше заранее знать, к чему готовиться.