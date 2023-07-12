Кто может выехать из Украины с "белым билетом": разъяснение юриста

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение в связи с военной агрессией России против нашей страны. Во время мобилизации военнообязанные не могут покидать Украину и выезжать за границу. И даже в случае наличия так называемого "белого билета" - не все так просто.

Адвокат Игорь Ясько рассказал изданию Новини.LIVE , как могут выехать за пределы Украины непригодные к военной службы и снятые с военного учета.

Три категории "белого билета"

По словам эксперта, условное название "белый билет" объединяет сразу три категории:

Ограниченно пригодны к военной службе

Непригодны к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодны в военное время

Непригодны к военной службе, снятые с военного учета

"Мужчины с отметками в военно-учетном документе "ограниченно пригодны к военной службе" или "непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно годны в военное время" возможности уехать за границу не имеют", - подчеркивает адвокат.

Кто с "белым билетом" может выехать за границу

Пересечь государственную границу с целью выезда в ЕС, могут только мужчины, которые относятся к последней категории - "непригодны к военной службе, снятые с военного учета".

Однако такой отметки в военно-учетном документе будет недостаточно. Для выезда за границу нужно будет получить дополнительные документы.

"На сайте ГПСУ указано, что такая отметка в военно-учетном документе не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность к военной службе в военное время по состоянию здоровья, а значит нужно получить дополнительные документы. Окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями ГПСУ по результатам изучения всех документов и уяснения всех обстоятельств и фактов", - пояснил Ясько.

Какие документы могут понадобится

Заключение врачебной комиссии, согласно которому лицо было признано непригодным к военной службе

Временное удостоверение военнообязанного, военный билет, в котором должно быть указано заключение ВВК об исключении из учета по состоянию здоровья со ссылкой на соответствующий пункт приказа

Справка к акту осмотра, удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью

Пенсионное удостоверение, удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, где указана группа и причина инвалидности и/или справки для получения льгот лицами с инвалидностью и т. д.