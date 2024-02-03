Юрист объяснил, какое распространенное требование ТЦК является незаконным (видео)

Какое требование ТЦК незаконно

"Очень часто ТЦК утверждают, что заявление об отсрочке и документы, подтверждающие существование соответствующих обстоятельств, военнообязанный должен подавать исключительно лично, прибыв к ним. Такое утверждение противоречит закону", - говорит юрист.

Он объясняет, что согласно части 6 статьи 5 Закона Украины "Об обращениях граждан" письменное обращение направляется по почте или передается гражданином в соответствующий орган, учреждения лично или через уполномоченное им лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством.

Письменное обращение также может быть отправлено с использованием интернета, средств электронной связи (электронное обращение).

"Как видите, закон допускает возможность обратиться в ТЦК любым удобным способом, в частности, и путем отправки письма по почте. Вместе с тем, не рекомендую посылать письма на электронную почту, поскольку у ТЦК нет официальных адресов электронной почты и у вас будет доказательств факта получения вашего письма. Потом не сможете доказать факт нарушения ваших прав", - советует Крекотень.

По его словам, получив ваше письмо по почте, без каких-либо дополнительных условий, в соответствии с частью 1 статьи 15 указанного Закона, ТЦК и СП обязаны объективно и своевременно рассмотреть заявление, проверить изложенные в нем факты, принять решение в соответствии с действующим законодательства и сообщить вам о последствиях рассмотрения заявления.

"В свою очередь, часть 2 статьи 19 этого же Закона возлагает на ТЦК и СП обязанность письменно уведомлять гражданина о результатах проверки заявления или жалобы и суть принятого решения. При этом указанные нормы закона не требуют вашего личного участия при рассмотрении заявления", - говорит адвокат.

Однако он отмечает, что это не сработает, если вы не состоите на учете в ТЦК. Тогда они просто ответят, что не имеют полномочий решать этот вопрос.

"Не всегда ТЦК соблюдают указанные выше нормы закона. Иногда игнорируют заявление, иногда посылают бессодержательный ответ о том, что для рассмотрения заявления нужно к ним прийти лично. Такое поведение является противоправным бездействием и может быть обжаловано в судебном порядке. Обжаловать в областной ТЦК смысла нет - зря потеряете время", - говорит Крекотень.