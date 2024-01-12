Юрист объяснил, имеет ли право полиция проверять документы на мобильных блокпостах
Нередки случаи, когда правоохранители проверяют документы на мобильных блокпостах или даже проводят поверхностный осмотр автомобиля. Но законны ли такие действия?
Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию юриста Романа Симутина в YouTube.
Имеют ли право на мобильных блокпостах проверять документы
"Представьте, что у какого-то Петра угоняют автомобиль. На уши поднимают всех полицейских, открывают уголовное дело, вводят план "Перехват", рассылают ориентировку, образуют и выставляют мобильные посты, чтобы найти угнанное авто. Во время таких планов полиция может проводить превентивные мероприятия - проверять документы, останавливать транспорт, проводить поверхностный осмотр и т. д." - объясняет юрист.
По его словам, также могут быть введены и другие планы. К примеру, появляется информация о проникновении вглубь страны ДРГ для совершения теракта. СБУ вводит план "Бумеранг" и проводит аналогичные мероприятия, также координируемые с полицией.
"Мобильный блокпост - это один из элементов указанных оперативных планов: установка мобильных постов, задействование общих групп, в которые включают помимо полицейских и СБУ, еще и представителей ТЦК, ГСЧС и других", - говорит Симутин.
Он отмечает, что превентивные мероприятия, проводимые в ходе таких планов, ограничивают наши права и свободы и применяются для обеспечения выполнения возложенных на полицию полномочий с соблюдением установленных законом требований.
"Только не путайте с профилактическими мерами, цель которых состоит в предупреждении правонарушений. Другими словами, к вам могут подойти полицейские и поинтересоваться, читали ли КУоАП и, знаете ли, что курить в общественных местах запрещено и т. п." - добавляет адвокат.
Законны ли такие проверки
"В законе написано, что "при проведении превентивных полицейских мер полиция обязана сообщить лицу о причинах применения к нему превентивных мер, а также довести до сведения нормативно-правовые акты, на основании которых применяются такие меры". То есть для проверки документов, поверхностного осмотра авто или лица должно быть законное основание", - говорит Симутин.
К примеру, разыскивается преступник с похожими внешними признаками или автомобиль. Тогда полицейский должен показать гражданину ориентировку, подтверждающую его субъективное суждение о сходстве и нормативно-правовом акте, на основании которого ограничиваются ваши свободы, то есть приказ о введении в действие оперативного плана.
При этом адвокат добавляет, что в распоряжении главы Киевской городской военной администрации предусмотрена учеба по отработке проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, поисковых и контрдиверсионных мер.
"То есть из нас сделали подопытных кроликов и учатся на нас как проверять документы, транспорт и т. п." - говорит юрист.
Симутин советует запомнить следующие вещи:
- понятия мобильного блокпоста не существует - это лишь элемент определенных оперативных мероприятий в составе оперативных планов
- у представителей полиции, не говоря о других участников, отсутствуют полномочия на остановку транспортных средств и проверку документов
- остановить авто или провести проверку документов полицейские могут только при наличии оснований, определенных статьями 32 и 35 ЗУ "О Национальной полиции"
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