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Можно ли оформить отсрочку от мобилизации без прохождения ВВК: объяснение юриста

Воскресенье 21 января 2024 09:32
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Можно ли оформить отсрочку от мобилизации без прохождения ВВК: объяснение юриста Нужно ли проходить ВВК, чтобы получить отсрочку от мобилизации (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Владимир Крекотень

Некоторые категории военнообязанных мужчин могут получить отсрочку от мобилизации. Чаще ее выдают из-за ненадлежащего состояния здоровья, если это подтверждает военно-врачебная комиссия (ВВК). Но во все ли случаях нужно обязательно ли ее проходить для того, чтобы оформить отсрочку?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram.

Обязательно ли проходить ВВК для получения отсрочки

"Незаконным является отказ ТЦК и СП предоставить военнообязанному отсрочку по статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" на том основании, что тот предварительно не прошел военно-врачебную комиссию. Такой вывод сделал Запорожский окружной административный суд в своем недавнем решении по делу 2 /8404/23", - объясняет адвокат.

Он добавляет, что суд заметил: нарушение военнообязанными требований правил военного учета влечет следование ответственности по закону и не может быть основанием для отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на которую истец имеет право в соответствии с законом.

"Таким образом, не прохождение истцом ВВК для определения степени пригодности к военной службе, что определено основанием для отказа истцу не основывается на требованиях законодательства и признается судом противоправным", - говорит Крекотень.

Исходя из содержания приведенного судебного решения, для оформления отсрочки проходить ВВК не обязательно.

Как оформить отсрочку

Раньше мы подробно объясняли, как оформить отсрочку от мобилизации. Прежде всего у военнообязанного должно быть основание для получения отсрочки. Это может быть ненадлежащее здоровье, статус одинокого или многодетного родителя, или когда мужчина является опекуном родителей с инвалидностью.

Юрист Диана Тернова советует придерживаться следующих рекомендаций при оформлении отсрочки:

  • написать обоснованное заявление
  • собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие право на получение отсрочки
  • зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП
  • не проходить ВВК, пока не зарегистрируете заявление с документами

Ранее мы писали о том, имеет ли право полиция проверять документы на блокпостах.

Читайте также о самых опасных нормах, которые пытаются внести в закон о мобилизации.

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