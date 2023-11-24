Юрист объяснил, почему даже ограниченно пригодные мужчины могут оказаться на передовой
Мужчин, признанных ВВК ограниченно пригодными, по закону не должны отправлять на фронт. Но все же бывают случаи, когда их привлекают к службе непосредственно в зоне боевых действий.
О том, почему так происходит и как это предотвратить, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Романа Симутина в YouTube.
Почему ограниченно пригодные мужчины могут оказаться на передовой
"К сожалению, такое происходит вследствие несовершенства законодательства, молчания врачей, которые проводят ВЛК и по незнанию прав военными", - говорит юрист.
Он объясняет, что вопрос ограниченно пригодных регулируется приказом, где указано, что одновременно с постановлением ВВК в индивидуальном порядке в произвольной форме указывается, какие виды службы и работы противопоказаны этому человеку. Лица, признанные ограниченно годными - непригодны к службе в Десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения) и пригодны к службе в частях обеспечения, ТЦК, учреждениях, организациях, учебных заведениях.
"Здесь ключевое предложение - в индивидуальном порядке в произвольной форме указывается, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу. Я еще ни разу не видел в постановлении ВВК записи, что конкретно военному противопоказано, учитывая его заболевания, потому что у каждого они разные. Кому-то, например, противопоказаны нагрузки, у кого-то взаимодействие с холодом вызывает приступы, а для кого-то отсутствие гигиены провоцирует кожную сыпь", - говорит Симутин.
Адвокат добавляет, что большинство ВВК даже не выполняет формальную составляющую приказа и не пишет, где военном запрещено служить.
"Как следствие - командир знает о статусе военного, но не имеет предостережений. Поэтому и не удивительно, что ограниченно пригодные порой оказываются и на передовой", - отмечает юрист.
Как это предотвратить
"Однозначно требовать от ВВК отмечать противопоказания - это самый эффективный способ. А что делать, если в постановлении ничего не указано и вы уже служите, а командир отправляет выполнять задачи при противопоказанных вам условиях? Официально сообщить ему рапортом. Я уверен, что о таком вы никогда и не слышали", - говорит Симутин.
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