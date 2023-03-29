Юная незрячая певица насобирала для воинов ВСУ на дрон, авто и рации (фото)

В Украине дети активно помогают Силам обороны и занимаются волонтерством, собирают средства на потребности защитников на фронте, которые отражают навалу российских захватчиков и выгоняют оккупантов с родной земли. Так, девочка из Комарного сумела пением собрать более 650 тысяч для воинов ВСУ.

Об этом передали во Львовской районной государственной администрации на странице в Facebook .

Отмечается, что за деньги, которые удалось собрать юной певице Анне-Марии Герман, купили и уже передали на бойцов на передовой дрон, автомобиль, рации медицинской помощи, одежду, обувь, термобелье и продукты питания.

"Анна-Мария - незрячая, но она постоянно развивает свой талант. Сколько же непокоренности в этой хрупкой девочке!" - говорится в публикации.

Школьница начала волонтерить с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Она пела в городах и селах, выступала в церквях, таким образом собирая средства для помощи украинским воинам.

Также Анна-Мария играет на бандуре, участвует в разных конкурсах, на которых получает призовые места.

Незрячая волонтер Анна-Мария Герман из Львовской области своим пением собрала на нужды ВСУ более 650 тысяч гривен (фото: facebook.com/lvivrda)

Ее старший брат Богдан Бражник - сам военный, и девочка хотела как можно больше сделать для таких защитников, как он, на передовой.

"Сейчас брат девочки на лечении во Львовской области после ранения. Гордимся такой молодежью, ведь именно они - наше будущее!" - подчеркивается в сообщении РГА.

Юная певица Анна-Мария Герман активно занимается волонтерством, помогая защитникам Украины на фронте (фото: facebook.com/lvivrda)