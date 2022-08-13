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У Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героїв

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Київ, Субота 13 серпня 2022 09:21
У Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героїв Колаж РБК-Україна: юні українські герої війни отримували подарунки в Маріїнському палаці
Автор: Володимир Костирін

У Києві нагородили маленьких дітей, які теж роблять значний внесок у наближення перемоги України над російськими окупантами, допомагаючи нашій державі та її захисникам відбити ворожу навалу, рятують життя.

Про це передали на сайті Офісу президента України.

Церемонія вшанування юних сміливців "діти-рятувальники - герої війни" відбулася в Білому залі Героїв України в Маріїнському палаці за участю глави держави, топ-чиновників, відомих артистів, волонтерів, рятувальників.

Саму ж акцію проводила ДСНС, і відбулася вона вперше - на День молоді.

"Учасники акції - юні українці, які здійснили подвиг рятівника в час повномасштабного російського вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Маленьким героям вручали цінні подарунки та комплекти форми рятувальника.

Президент Володимир Зеленський подякував юним українцям за їхню мужність і стійкість, а також рідним дітям, які виховали їх сміливими та відповідальними громадянами.

У Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героївУ Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героївУ Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героївУ Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героїв

У Маріїнському палаці нагороджували юних героїв війни (фото: president.gov.ua)

В ОПУ також розповіли детальніше про маленьких мужніх рятувальників.

Десятирічний Максим Бровченко з Бердянська, який має порушення аутичного спектра, з початком повномасштабних військових дій разом з сім'єю опинився в окупації, і тільки в квітні його сім'я змогла вибратися. Під контролем лікарів у стані медикаментозного сну Максим з мамою дістався Запоріжжя. Там вони проживають і сьогодні.

"Максим малює "космічні" картини. У його творчому доробку - понад сто робіт, частина з яких зараз у Києві, а переважна більшість - на окупованій батьківщині. Одну зі своїх картин юний художник продав за 10 тис. грн, а зароблені кошти переказав військовим. Під час церемонії Максим Бровченко подарував свою роботу Олені Зеленській", - йдеться в публікації.

14-річний Саша Гуцал з Бучі разом з родиною пережив окупацію міста. Сім'я ховалася в підвалі, і хлопчик щодня, ризикуючи власним життям, під обстрілами пробирався повз засідки ворога, щоб знайти їжу і нагодувати молодших дітей. У квітні вся родина евакуювалася на Вінниччину.

Лауреатом стала також семирічна Іринка Васильєва з Рівного. Батько дівчинки Олександр Васильєв служив у 14-й механізованій бригаді ЗСУ і загинув під час виконання службового завдання 27 березня в селі Благодатне під Миколаєвом.

"Іринка втратила на війні й свого дядька. Попри це вона твердо вирішила продовжити справу тата й захищати Україну. Дівчинка виготовляє віночки і встигла зібрати понад 7 тис. євро. За ці кошти вже придбали два тепловізори та дві автівки, які будуть відправлені на фронт. Нині тривають пошуки третього автомобіля", - розповіли в ОПУ.

У Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героївУ Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героївУ Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героїв

Акція "Діти-рятувальники - герої війни" відбулася в Маріїнському палаці (фото: president.gov.ua)

Семирічний Єгор Шемет з Чернігівської області зі своїм братом і двома сестрами живе разом з бабусею-опікункою. В результаті бойових дій їх будинок був частково пошкоджений, але сім'я досі в ньому проживає. З дерев'яним автоматом в руках хлопчик охороняє зруйновану вулицю, де після окупації вціліли всього три будинки.

Після звільнення села Єгор допомагає піротехнікам - повідомляє, де залишилися підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Хлопець мріє стати сапером, ще хоче вилікувати свого старшого брата і відремонтувати будинок.

12-річний Гліб Бондаренко з Харкова, перебуваючи на дитячому майданчику під час ворожого обстрілу міста касетними бомбами, закрив молодшого хлопчину, чим врятував йому життя. Сам Гліб був поранений в праве плече, праву легеню, передсердя. Зараз він разом з мамою перебуває на лікуванні в дитячому хірургічному відділенні клініки "Шаріте" в Берліні.

15-річний Андрій Покрас з села Колонщина в Бучанському районі під Києвом з 24 лютого по 6 березня з родиною залишався вдома і кожен день разом з батьком, використовуючи дрон, допомагав військовим з ТРО коригувати вогонь по ворожих позиціях.

"Результат його роботи - спалена колона з півсотні одиниць російської техніки, що рухалася на Київ. На початку березня Андрій з мамою та сестрою виїхав до Польщі, де закінчив навчання. 1 червня повернувся до України. Зараз перебуває в таборі в Карпатах", - розповіли в офісі президента.

У Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героївУ Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героївУ Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героївУ Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героїв

У Маріїнському палаці нагороджували юних рятувальників та героїв війни (фото: president.gov.ua)

Семирічний Давид Понуляк із Запоріжжя займається козацьким бойовим мистецтвом"Спас". Його мама Олена Шевчук - журналіст, дитяча письменниця та голова громадської організації "Запорізькі берегині". Хлопчик з мамою надають допомогу пораненим у Запорізькому військовому госпіталі разом. Давид спілкується із захисниками, співає їм пісні, читає вірші. Також він плете сітки.

Після обміну полоненими, коли українських військових, в тому числі з ампутованими кінцівками, привезли в госпіталь, маленький Давид зробив ангелів і роздавав захисникам, щоб їх підтримати.

16-річний Данило Сергєєв - учень 10 класу Маріупольської школи № 47. Його мама Анна Сергєєва - військова, а батько Вадим до війни працював на ММК "Азовсталь". Після початку військових дій в Маріуполі Данило разом з сестрою і батьком залишався в місті. Хлопець допомагав гасити пожежі, що виникали внаслідок ворожих обстрілів у будинках, де перебували люди.

На руїнах розбитих магазинів хлопчик шукав продовольство, готував разом з дорослими їжу на багатті та годував людей старшого віку, допомагав хворим і літнім людям, які не могли самостійно пересуватися в підвали, ховав загиблих у дворі. Під час постійних обстрілів майже щодня добирався до колодязя в центрі Маріуполя, де велися активні бойові дії, і приносив людям в підвал питну воду.

"10 квітня, скориставшись нетривалим припиненням вогню, сім'я через Запоріжжя виїхала до Івано-Франківська, де проживає зараз. Данило хоче вчитися в Національній академії внутрішніх справ України, мріє бути поліцейським", - передали в ОПУ.

У Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героївУ Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героївУ Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героївУ Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героївУ Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу: подвиги юних героїв

Юні українські герої війни отримували подарунки в Маріїнському палаці (фото: president.gov.ua)

Раніше ми розповідали, що в Чернігові 8-річний хлопчик зібрав 60 тисяч гривень для допомоги військовим ЗСУ - Сергій Мороз щовечора співав на Валу.

А також ми писали, що у Львові школяр винайшов найпотужнішу зарядну станцію для українських військових.

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