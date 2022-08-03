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"Нехай швидше настане мир, і ми поїдемо на море": 8-річний українець зібрав майже 60 тисяч для ЗСУ

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Чернігів, Середа 03 серпня 2022 10:44
"Нехай швидше настане мир, і ми поїдемо на море": 8-річний українець зібрав майже 60 тисяч для ЗСУ Хлопчик допоміг ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чернігові 8-річний українець зібрав майже 60 тисяч гривень на дрони та тепловізори для ЗСУ. Хлопчик планує передати гроші до фонду Сергія Притули.

Про це повідомляє Суспільне Чернігів.

Як дитина допомагає ЗСУ

У Чернігові 8-річний Сергій Мороз щовечора співає на Валу. Від його виконання зупиняються і пенсіонери й діти.

"Коли вони плачуть, кидають гроші, це мені так приємно. Вони так проявляють свої емоції", - розповідає хлопчик.

Сергій збирає гроші на тепловізори та дрони для наших захисників. Ідея співати на Валу виникла у самого Сергія. Його ідею підтримали батьки.

"Що він вміє краще робити, так це співати. Спочатку у нас в репертуарі було 6 пісень про Україну і про війну. Ті, які він знав і ті, які йому подобалися, і слова він довчив саме тут. Ми з татом йому роздрукували тексти, тренувалися вдома, а деякі пісні співає під гітару", - розповіла мама маленького співака.

&quot;Нехай швидше настане мир, і ми поїдемо на море&quot;: 8-річний українець зібрав майже 60 тисяч для ЗСУСергій Мороз співає, щоб допомогти ЗСУ (фото: suspilne.media)

Вже за два тижні хлопчик вивчив 18 пісень! Тексти вивчає хлопчик вдома разом з батьками і молодшим братом.

"Він вдома найчастіше чує "Сергій, тихіше, або помовч", так він тут відводить свою душу", - розповідає тато.

Городяни охоче допомагають маленькому українцю в такій благородній справі і кажуть, що з таким поколінням нашу країну чекає майбутнє.

"Нехай швидше настане мир, і ми поїдемо на море!" - каже хлопчик.

Як ми писали раніше, у Львівській області діти організували власний штаб для допомоги ЗСУ.

Нещодавно ми розповідали про те, що у Львові діти торгують лимонадом, щоб зібрати кошти на ЗСУ і за тиждень їм вдалося заробити 8 тисяч гривень.

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