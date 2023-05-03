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Его есть нельзя. Эксперт объяснила, откуда на хлебе появляются белые пятна

Почему на хлебе появляются белые пятна (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Если на хлебе появились белые пятна, то это не плесень, а картофельная болезнь. Она связана не с хлебом, а с картошкой.

О таких изменениях на хлебе рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталия Мазурик.

Что известно о картофельной болезни

Эта болезнь провоцируется картотфельной палочкой, которая попадает в зерно через грунт, а и с зерна в хлеб.

Картофельная болезнь проявляется так, что мягкая часть хлеба начинает специфически пахнуть, как гниющие фрукты или валерианка и имеет неприятный вкус. Поэтому это заражение еще называют "тягучкой".

Картофельная болезнь больше всего активна в теплую пору года.

Можно ли есть хлеб с картофельной болезнью?

Эксперт отмечает, что если вы увидели на хлебе такие изменения - то есть его категорически нельзя. Также его нельзя давать птицам и животным.

Как предостеречь хлеб от такой болезни?

  • Если вы печете хлеб самостоятельно, перед тем, как класть его в хлебницу - обязательно охлаждайте его.
  • Храните хлеб в сухом и прохладном месте, при температуре ниже 16 градусов картофельная болезнь не развивается.
  • Не покупайте много хлеба про запас.
  • Если вы увидели на изделии такие пятнышки, то спрячьте остальной хлеб от зараженного.
  • Кстати, картофельная болезнь чаще всего встречается на пшеничном хлебе.

Читайте также, в чем лучше всего хранить хлеб.

Также мы писали, почему нельзя выбрасывать хлеб и другие продукты в мусорное ведро.

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