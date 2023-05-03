Його їсти не можна. Експерт пояснила, звідки на хлібі з'являються білі плями

Якщо на хлібі з'явилися білі плями, то це не пліснява, а картопляна хвороба. Вона пов'язана не з хлібом, а з картоплею.
Про такі зміни на хлібі розповіла в Telegram експерт із харчування Наталія Мазурик.
Ця хвороба провокується картопляною паличкою, яка потрапляє у зерно через ґрунт, а й із зерна у хліб.
Картопляна хвороба проявляється так, що м'яка частина хліба починає специфічно пахнути, як плоди, що гниють, або із запахом валеріанки і має неприємний смак. Тому це зараження ще називають "тягучкою".
Картопляна хвороба найбільше активна в теплу пору року.
Експерт зазначає, що якщо ви побачили на хлібі такі зміни – його категорично не можна. Також його не можна давати птахам та тваринам.
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