Його їсти не можна. Експерт пояснила, звідки на хлібі з'являються білі плями

Що відомо про картопляну хворобу

Ця хвороба провокується картопляною паличкою, яка потрапляє у зерно через ґрунт, а й із зерна у хліб.

Картопляна хвороба проявляється так, що м'яка частина хліба починає специфічно пахнути, як плоди, що гниють, або із запахом валеріанки і має неприємний смак. Тому це зараження ще називають "тягучкою".

Картопляна хвороба найбільше активна в теплу пору року.

Чи можна їсти хліб із картопляною хворобою?

Експерт зазначає, що якщо ви побачили на хлібі такі зміни – його категорично не можна. Також його не можна давати птахам та тваринам.

Як застерегти хліб від такої хвороби?