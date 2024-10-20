Йога или пилатес: в чем разница и какие тренировки лучше выбрать для себя

Йога и пилатес - это тренировки с низкой нагрузкой, которые сосредоточены на использовании сопротивления весу тела. Обе тренировки могут улучшить общее состояние здоровья, но следует выбрать для себя наилучшее.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какая разница между тренировками и какие есть недостатки.
Пилатес сосредотачивается на небольших движениях, требующих использования важных стабилизирующих мышц спины и пресса. Большое внимание уделяется начинанию каждого упражнения с контролируемого дыхания, которое инициирует сокращение мышц.
Такие упражнения можно выполнять на коврике или специальном оборудовании, поскольку для сопротивления используются только пружины, рычаги и вес тела.
Тренировка может быть полезна тем, кто имеет такие заболевания:
Пилатес может быть полезен для пожилых людей или тех, кто восстанавливается после травмы, благодаря упражнениям с легкой нагрузкой. Существует много форм пилатеса. Основное отличие между ними заключается в типе используемого оборудования.
Внимательность и глубочайшее дыхание являются главными чертами йоги. Она объединяет в себе физическую активность и сосредоточенность. Это улучшает осознание дыхания и энергии.
Помимо физических и психических преимуществ, известно, что йога также оказывает положительное влияние на:
Тренировки сосредотачиваются на правильном использовании дыхания во время упражнений. Многие виды йоги требуют значительной гибкости и подвижности суставов, особенно позвоночника, бедер и запястий.
Йога может помочь углубить практику медитации, улучшить гибкость и осанку.
Разница между йогой и пилатесом заключается в дыхательной технике. В пилатесе дыхание используется для того, чтобы питать мышцы кислородом, а в йоге к этому добавляется еще и возможность управлять своим телом.
Упражнения йоги требуют осмысления, понимания и концентрации на себе.
Выбирая занятия йогой, нужно быть готовым к работе над собой и тому, что нужно учиться управлять своими силами и эмоциями, и добиваться положительного настроения и успокоения.
В то время как основу пилатеса составляет именно физическое состояние человека, работа по этой программе ведется над прессом и мышцами спины.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Healthline, The studio pilates и Hopkins medicine.