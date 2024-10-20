RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Йога или пилатес: в чем разница и какие тренировки лучше выбрать для себя

Какая разница между пилатесом и йогой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Йога и пилатес - это тренировки с низкой нагрузкой, которые сосредоточены на использовании сопротивления весу тела. Обе тренировки могут улучшить общее состояние здоровья, но следует выбрать для себя наилучшее.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какая разница между тренировками и какие есть недостатки.

Что следует знать о пилатес

Пилатес сосредотачивается на небольших движениях, требующих использования важных стабилизирующих мышц спины и пресса. Большое внимание уделяется начинанию каждого упражнения с контролируемого дыхания, которое инициирует сокращение мышц.

Такие упражнения можно выполнять на коврике или специальном оборудовании, поскольку для сопротивления используются только пружины, рычаги и вес тела.

Тренировка может быть полезна тем, кто имеет такие заболевания:

  • артрит
  • травмы суставов
  • боли в спине

Пилатес (фото: Freepik)

Пилатес может быть полезен для пожилых людей или тех, кто восстанавливается после травмы, благодаря упражнениям с легкой нагрузкой. Существует много форм пилатеса. Основное отличие между ними заключается в типе используемого оборудования.

Польза йоги

Внимательность и глубочайшее дыхание являются главными чертами йоги. Она объединяет в себе физическую активность и сосредоточенность. Это улучшает осознание дыхания и энергии.

Помимо физических и психических преимуществ, известно, что йога также оказывает положительное влияние на:

  • беспокойство
  • депрессию
  • рассеянный склероз
  • артрит
  • гипертонию
  • хронический боль

Йога (фото: Freepik)

Тренировки сосредотачиваются на правильном использовании дыхания во время упражнений. Многие виды йоги требуют значительной гибкости и подвижности суставов, особенно позвоночника, бедер и запястий.

Йога может помочь углубить практику медитации, улучшить гибкость и осанку.

Разница между йогой и пилатесом заключается в дыхательной технике. В пилатесе дыхание используется для того, чтобы питать мышцы кислородом, а в йоге к этому добавляется еще и возможность управлять своим телом.

Упражнения йоги требуют осмысления, понимания и концентрации на себе.

Выбирая занятия йогой, нужно быть готовым к работе над собой и тому, что нужно учиться управлять своими силами и эмоциями, и добиваться положительного настроения и успокоения.

В то время как основу пилатеса составляет именно физическое состояние человека, работа по этой программе ведется над прессом и мышцами спины.

Ранее мы сообщали о шести ошибках во время тренировки, которые вредят организму после 50 лет.

Читайте также, какие упражнения полезны для сердца и сосудов.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Healthline, The studio pilates и Hopkins medicine.

Читайте РБК-Украина в Google News
фізичні вправиУпражненияСпортзал