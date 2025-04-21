ua en ru
Пн, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Не ешьте эту полезную пищу чаще одного раза в неделю: вот почему

Понедельник 21 апреля 2025 13:35
UA EN RU
Не ешьте эту полезную пищу чаще одного раза в неделю: вот почему Почему нельзя часто есть печень (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Несмотря на высокую питательную ценность, чрезмерное потребление печени может нанести вред здоровью. Употреблять этот продукт нужно не чаще одного раза в неделю из-за высокого содержания витамина А.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.

Почему печень нельзя есть часто

Употребление печени в любом виде, будь то классическое блюдо с беконом и луком с пюре или в виде паштета, может представлять опасность для здоровья. Проблема заключается не только в высоком содержании холестерина, но и в большом количестве витамина А, который может привести к чрезмерному потреблению в рационе.

Хотя печень является нежирным мясом и имеет низкое содержание насыщенных жиров, она насыщена холестерином, витаминами и минералами, такими как железо, медь, цинк, а также витамины A, B и D.

Стоит есть печень или печеночный паштет не более одной порции в неделю. Если вы едите печень, избегайте любых добавок, которые также содержат витамин А в форме ретинола.

Если вы беременны или только планируете, полностью избегайте печени, печеночных паштетов и добавок, содержащих ретинол. Женщинам, пережившим менопаузу, следует ограничить употребление печени не чаще одного раза в неделю.

Влияние витамина А

Витамин А, также известный как ретинол, содержится в различных продуктах питания. Помимо печени, он содержится в сыре, яйцах, жирной рыбе, обогащенных нежирных спредах, молоке и йогуртах.

Постоянное потребление более 1,5 мг (1500 мкг) витамина А ежедневно в течение нескольких лет потенциально может ослабить кости, таким образом увеличивая риск переломов с возрастом. Это актуально для пожилых людей, особенно для женщин, которые сталкиваются с большей вероятностью развития остеопороза - заболевания, истончающего костную ткань.

Симптомы передозировки витамином А включают:

  • тошноту и рвоту
  • головокружение, головную боль
  • нарушение зрения (расплывчатость, светобоязнь)
  • раздражение кожи, зуд
  • боли в костях и суставах
  • шелушение кожи
  • сухость слизистых оболочек
  • выпадение волос
  • проблемы с печенью
  • снижение минерализации костей (риск переломов)

Вас может заинтересовать

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда Здоровье
NEWS
Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления
Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления