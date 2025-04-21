Не ешьте эту полезную пищу чаще одного раза в неделю: вот почему
Несмотря на высокую питательную ценность, чрезмерное потребление печени может нанести вред здоровью. Употреблять этот продукт нужно не чаще одного раза в неделю из-за высокого содержания витамина А.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.
Почему печень нельзя есть часто
Употребление печени в любом виде, будь то классическое блюдо с беконом и луком с пюре или в виде паштета, может представлять опасность для здоровья. Проблема заключается не только в высоком содержании холестерина, но и в большом количестве витамина А, который может привести к чрезмерному потреблению в рационе.
Хотя печень является нежирным мясом и имеет низкое содержание насыщенных жиров, она насыщена холестерином, витаминами и минералами, такими как железо, медь, цинк, а также витамины A, B и D.
Стоит есть печень или печеночный паштет не более одной порции в неделю. Если вы едите печень, избегайте любых добавок, которые также содержат витамин А в форме ретинола.
Если вы беременны или только планируете, полностью избегайте печени, печеночных паштетов и добавок, содержащих ретинол. Женщинам, пережившим менопаузу, следует ограничить употребление печени не чаще одного раза в неделю.
Влияние витамина А
Витамин А, также известный как ретинол, содержится в различных продуктах питания. Помимо печени, он содержится в сыре, яйцах, жирной рыбе, обогащенных нежирных спредах, молоке и йогуртах.
Постоянное потребление более 1,5 мг (1500 мкг) витамина А ежедневно в течение нескольких лет потенциально может ослабить кости, таким образом увеличивая риск переломов с возрастом. Это актуально для пожилых людей, особенно для женщин, которые сталкиваются с большей вероятностью развития остеопороза - заболевания, истончающего костную ткань.
Симптомы передозировки витамином А включают:
- тошноту и рвоту
- головокружение, головную боль
- нарушение зрения (расплывчатость, светобоязнь)
- раздражение кожи, зуд
- боли в костях и суставах
- шелушение кожи
- сухость слизистых оболочек
- выпадение волос
- проблемы с печенью
- снижение минерализации костей (риск переломов)
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