7 самых вредных продуктов из украинских супермаркетов: что лучше никогда не покупать

В украинских супермаркетах полно продуктов, которые мы ежедневно покупаем без всяких подозрений. Но задумывались ли вы, сколько в них вредных веществ?

О топ-7 самых вредных продуктов из украинских супермаркетов - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Колбасы и сосиски

На первый взгляд - питательные и удобные. Но на самом деле это смесь нитритов, соли, фосфатов и сои. Особенно опасен E250 (нитрит натрия) - консервант, который связывают с риском развития рака желудка. Частое потребление колбас приводит к перегрузке печени и почек, а также повышает риск гипертонии и ожирения.

Газированные напитки

В одной бутылке сладкой газировки - до 20 чайных ложек сахара! А еще - фосфорная кислота, которая вымывает кальций из костей, и красители, которые могут провоцировать аллергию и поведенческие нарушения у детей. Добавь сюда газ, раздражающий слизистую желудка - и получишь идеальный рецепт гастрита.

Майонез, кетчуп и магазинные соусы

Эти продукты часто содержат трансжиры, усилители вкуса (глутамат натрия), уксус, загустители и консерванты. Результат - нарушение обмена веществ, инсулинорезистентность, аллергии и даже гормональные сбои.

Сухие завтраки и мюсли

Считаются "полезными", но большинство - это рафинированные зерна, подслащенные сиропами, резко повышающими уровень сахара в крови. Высокий гликемический индекс способствует ожирению, диабету и энергетическим "качелям" в течение дня.

Растворимый кофе со сливками ("3 в 1")

Меньше всего, что там есть - это кофе. Зато: рафинированный сахар, пальмовое масло, искусственные ароматизаторы и стабилизаторы. Они способствуют атеросклерозу, инсулиновым скачкам и могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.

Замороженные полуфабрикаты

Пельмени, пиццы, наггетсы - удобные, но опасные. Часто изготавливаются из низкокачественного мяса или его заменителей. В состав входят фосфаты, стабилизаторы, эмульгаторы, а избыток соли может вызвать отеки, гипертонию и проблемы с почками.

Детские йогурты с наполнителями

Реклама уверяет: "полезно для костей", но на самом деле - сахар, крахмал, ароматизаторы, красители. Такой "йогурт" лишь создает иллюзию здорового питания, вызывая у ребенка привыкание к сладкому и снижая чувствительность к натуральным вкусам.

Украинские супермаркеты предлагают широкий выбор, но не все удобное - полезное. Внимательно читайте этикетки, отдавайте предпочтение простым и минимально обработанным продуктам.