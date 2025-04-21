Не їжте цю корисну їжу частіше одного разу на тиждень: ось чому
Попри високу поживну цінність, надмірне споживання печінки може завдати шкоди здоров’ю. Вживати цей продукт потрібно не частіше одного разу на тиждень через високий вмсіть вітаміну А.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live.
Чому печінку не можна їсти часто
Вживання печінки в будь-якому вигляді, будь то класична страва з беконом і цибулею з пюре або у вигляді паштету, може становити небезпеку для здоров’я. Проблема полягає не лише у високому вмісті холестерину, але й у великій кількості вітаміну А, який може призвести до надмірного споживання в раціоні.
Хоча печінка є нежирним м’ясом і має низький вміст насичених жирів, вона насичена холестерином, вітамінами та мінералами, такими як залізо, мідь, цинк, а також вітаміни A, B і D.
Варто їсти печінку або печінковий паштет не більше однієї порції на тиждень. Якщо ви їсте печінку, уникайте будь-яких добавок, які також містять вітамін А у формі ретинолу.
Якщо ви вагітні або лише плануєте, повністю уникайте печінки, печінкових паштетів і добавок, які містять ретинол. Жінкам, які пережили менопаузу, слід обмежити вживання печінки не частіше ніж один раз на тиждень.
Вплив вітаміну А
Вітамін А, також відомий як ретинол, міститься в різних продуктах харчування. Крім печінки, він міститься в сирі, яйцях, жирній рибі, збагачених нежирних спредах, молоці та йогуртах.
Постійне споживання більше 1,5 мг (1500 мкг) вітаміну А щодня протягом кількох років потенційно може послабити кістки, таким чином збільшуючи ризик переломів із віком. Це актуально для людей похилого віку, особливо для жінок, які стикаються з більшою ймовірністю розвитку остеопорозу - захворювання, що стоншує кісткову тканину.
Симптоми передозування вітаміном А включають:
- нудоту та блювання
- запаморочення, головний біль
- порушення зору (розпливчатість, світлобоязнь)
- подразнення шкіри, свербіж
- болі в кістках і суглобах
- лущення шкіри
- сухість слизових оболонок
- випадіння волосся
- проблеми з печінкою
- зниження мінералізації кісток (ризик переломів)
Вас може зацікавити
- Топ-3 напої, які роблять шкіру тьмяною та прискорюють старіння
- Названо найкориснішу їжу, яка зменшує запалення та покращує здоров’я мозку
- 7 найшкідливіших продуктів із українських супермаркетів
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.