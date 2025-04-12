Названа самая полезная пища, которая уменьшает воспаление и улучшает здоровье мозга
Состояние здоровья напрямую зависит от того, что мы едим. Правильное питание не только помогает поддерживать энергию и настроение, но и снижает риск хронических заболеваний. Какая пища считается самой полезной?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Какая еда самая полезная
Исследователь Пол Берриман рекомендует есть террин из лосося, который стоит сочетать салатом, заправленным оливковым маслом. Такое блюдо содержит омега-3 жирные кислоты.
Террин - это нечто среднее между запеканкой и паштетом. Желатиновая основа помогает блюду не высыхать, это его особенность.
Включение лосося в рацион может помочь справиться с воспалением и улучшить здоровье мозга и сердца. Эта вкусная рыба может даже стать идеальным блюдом для тех, кто хочет улучшить свои мышцы в спортзале.
Терен из лосося (фото: recept.ua)
Заправка из оливкового масла также очень полезна, поскольку она наполнена растительными соединениями, известными как полифенолы, которые могут помочь во всем - от повышения уровня сахара в крови до поддержки пищеварения и здоровья кишечника. Есть также данные, свидетельствующие о том, что полифенолы обладают антивозрастными свойствами, одновременно защищая от различных возрастных расстройств.
Что касается основного блюда, доктор Берриман предложил подавать запеканку с рыбой, курицей или чечевицей. Животные и растительные белки, содержащиеся в блюде, чрезвычайно полезны, когда речь идет о поддержании здоровья мышц и костей.
Овощи и бобовые также богаты клетчаткой, которая может помочь в решении ряда проблем - от пищеварения и поддержания нормального уровня холестерина до снижения вероятности таких заболеваний, как рак и диабет.
Что выбрать для десерта
Хотя многие считают, что следует избегать пудинга, соблюдая режим здорового питания, но это совсем не так. В завершение этого чрезвычайно здорового застолья доктор Берриман поощряет гурманов попробовать десерт бланманже из йогурта, посыпанного грецкими орехами.
Йогурт хорошо известен тем, что содержит полезные для кишечника пробиотики, а также большое количество кальция для здоровья костей и белка, жизненно необходимого для многих функций организма, включая восстановление поврежденных тканей, регулирование веса и содействие здоровью кожи и волос.
Грецкие орехи также содержат много полезных жиров, витаминов и антиоксидантов полезен для сердца и пищеварительной системы.
Важно знать, что здоровое сбалансированное питание является важной частью поддержания хорошего здоровья и может помочь чувствовать себя лучше.
Вас может заинтересовать
- Четыре продукта, которые обязательно нужно есть при похудении
- Назван суперполезный завтрак, о котором все забывают
- 7 самых вредных продуктов из украинских супермаркетов
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.