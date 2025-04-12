Названа самая полезная пища, которая уменьшает воспаление и улучшает здоровье мозга

Состояние здоровья напрямую зависит от того, что мы едим. Правильное питание не только помогает поддерживать энергию и настроение, но и снижает риск хронических заболеваний. Какая пища считается самой полезной?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Какая еда самая полезная

Исследователь Пол Берриман рекомендует есть террин из лосося, который стоит сочетать салатом, заправленным оливковым маслом. Такое блюдо содержит омега-3 жирные кислоты.

Террин - это нечто среднее между запеканкой и паштетом. Желатиновая основа помогает блюду не высыхать, это его особенность.

Включение лосося в рацион может помочь справиться с воспалением и улучшить здоровье мозга и сердца. Эта вкусная рыба может даже стать идеальным блюдом для тех, кто хочет улучшить свои мышцы в спортзале.

​​Терен из лосося (фото: recept.ua)

Заправка из оливкового масла также очень полезна, поскольку она наполнена растительными соединениями, известными как полифенолы, которые могут помочь во всем - от повышения уровня сахара в крови до поддержки пищеварения и здоровья кишечника. Есть также данные, свидетельствующие о том, что полифенолы обладают антивозрастными свойствами, одновременно защищая от различных возрастных расстройств.

Что касается основного блюда, доктор Берриман предложил подавать запеканку с рыбой, курицей или чечевицей. Животные и растительные белки, содержащиеся в блюде, чрезвычайно полезны, когда речь идет о поддержании здоровья мышц и костей.

Овощи и бобовые также богаты клетчаткой, которая может помочь в решении ряда проблем - от пищеварения и поддержания нормального уровня холестерина до снижения вероятности таких заболеваний, как рак и диабет.

Что выбрать для десерта

Хотя многие считают, что следует избегать пудинга, соблюдая режим здорового питания, но это совсем не так. В завершение этого чрезвычайно здорового застолья доктор Берриман поощряет гурманов попробовать десерт бланманже из йогурта, посыпанного грецкими орехами.

Йогурт хорошо известен тем, что содержит полезные для кишечника пробиотики, а также большое количество кальция для здоровья костей и белка, жизненно необходимого для многих функций организма, включая восстановление поврежденных тканей, регулирование веса и содействие здоровью кожи и волос.

Грецкие орехи также содержат много полезных жиров, витаминов и антиоксидантов полезен для сердца и пищеварительной системы.