Ешьте и худейте: топ-5 салатов, которые помогут получить идеальную талию
Получить стройную талию без жестких диет можно, если добавить в свой рацион вкусные, легкие и полезные салаты. Они помогут подтянуть фигуру, зарядят энергией и порадуют вкусовые рецепторы.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает также, каких продуктов избегать при похудении.
Салат из огурцов, редиса и зелени
Нутрициолог Ольга Шаевская рассказала, что этот салат "легкий" для желудка, богатый водой и витаминами и имеет низкую калорийность.
Ингредиенты:
- свежие огурцы
- редис
- зеленый лук, укроп, петрушка
- йогурт 2% или кефир (вместо майонеза)
- соль, перец
Салат из огурцов и редиса (фото: Freepik)
Салат "щетка"
Его еще называют свекольный детокс.
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
- сырая морковь и свекла
- квашеная капуста или свежая
- капуста
- лимонный сок
- оливковое масло (1 ч.л.)
Преимущества для организма: стимулирует пищеварение, очищает кишечник и снижает вздутие живота.
Салат "щетка" (фото: today)
Салат с брокколи и шпинатом
Ингредиенты:
- вареная или пропаренная брокколи
- свежий шпинат
- помидоры черри
- семена льна или кунжута
- оливковое масло + лимонный сок
Такой салат - это источник клетчатки, антиоксидантов и железа.
Салат с брокколи и шпинатом (фото: Freepik)
Салат из капусты, яблока и моркови
Ингредиенты:
- белокочанная капуста
- тертая морковь
- тертое яблоко
- немного лимонного сока
- 1 ч.л. масла (льняное или оливковое)
Преимуществами является то, что этот салат хорошо стимулирует метаболизм.
Салат из капусты и моркови (фото: Freepik)
Салат из авокадо и огурца
Ингредиенты:
- авокадо (1/2)
- огурец
- руккола или салат
- лимонный сок
- семена (тыквенные, льняные)
Салат содержит полезные жиры и хлорофилл, а это отличный источник заряда энергии и сытость без вреда для фигуры.
Салат из авокадо и огурца (фото: Freepik)
Каких продуктов избегать при похудении
Сладкие напитки
Сладкие напитки, такие как газировка, содержат много калорий и сахар. Они тесно связаны с увеличением веса и могут негативно повлиять на здоровье, если потреблять их без контроля.
Эти жидкие калории быстро накапливаются и не утоляют голод. Даже фруктовые соки могут быть проблематичными из-за высокого содержания сахара.
Жареные блюда
Лучше избегать картофеля фри, жареной курицы и других любимых жирных продуктов. Они обычно содержат много калорий и нездоровых жиров и способствуют увеличению веса и другим проблемам со здоровьем.
Картофель фри не только содержат очень много калорий и жира, но и связан с увеличением веса и ожирением.
Красное мясо
Жирные куски красного мяса и жареное мясо содержат много насыщенных жиров и калорий, что затрудняет потерю веса. Исследования обнаружили связь между потреблением мяса и увеличением веса.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Ольги Шаевской и сайт Hindustan times.
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