Названо простое японское правило, которое поможет очень быстро потерять вес

Японцы известны своей стройностью и долголетием, и во многом это благодаря их особым пищевым привычкам. Одно из таких правил может стать настоящим прорывом для тех, кто хочет похудеть без строгих диет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Что стоит делать

Простое правило питания, распространенное в Японии и других странах Азии, может быть секретом сброса лишних килограммов. Принцип "Hara hachi bun me", что переводится как "ешь, пока не насытишься" побуждает людей прекращать есть, когда они чувствуют сытость на 80%.

Этот подход больше сосредотачивается на контроле порций, а не на типе потребляемой пищи. Этот простой метод ограничения калорий может существенно способствовать потере веса и даже улучшить общее состояние здоровья при определенных условиях. Эта практика особенно распространена на японском острове Окинава, который славится долголетием и высоким качеством жизни своих жителей.

Благодаря этим диетическим рекомендациям считается, что жители Окинавы исторически потребляли лишь до 1900 калорий в день. Это привело к значительно более низкому ИМТ у пожилых людей по сравнению с их коллегами во всем мире.

На практике это означает, что мужчины, которым требуется около 2500 калорий в день, должны ограничить потребление не более 1900 ккал, тогда как женщины, которым в среднем требуется 2000 калорий в день, должны потреблять не более 1400 ккал в день.

Действительно ли работает правило 80%?

Исследование с участием 330 мужчин, которые придерживались 80% диеты показало, что они потребляли меньше калорий, в среднем около 1997 в день. Они также ели меньше зерновых блюд и больше овощных по сравнению с теми, кто не придерживается этого правила.

В результате мужчины, которые придерживаются этого правила, имеют более здоровые пищевые привычки.

Поэтому потребление калорий на 30% меньше, чем обычно, может способствовать продлению продолжительности жизни и здоровой потере веса. Такой подход помогает людям избежать избыточного веса и хронических заболеваний.

Доказано, что для среднестатистического здорового человека уменьшение потребления калорий на это количество безопасно и стабильно помогает терять примерно 0,5-1 кг в неделю.

Стоит придерживаться сбалансированной диеты, богатой фруктами и овощами, продуктами с высоким содержанием клетчатки и цельнозерновыми продуктами, такими как картофель, коричневый рис и цельнозерновые макароны.