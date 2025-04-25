Їжте і худніть: топ-5 салатів, які допоможуть отримати ідеальну талію

Отримати струнку талію без жорстких дієт можна, якщо додати до свого раціону смачні, легкі та корисні салати. Вони допоможуть підтягнути фігуру, зарядять енергією та потішать смакові рецептори.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє також, яких продуктів уникати при схудненні.

Салат з огірків, редиски та зелені

Нутриціолог Ольга Шаєвська розповіла, що цей салат "легкий" для шлунку, багатий на воду та вітаміни та має низьку калорійність.

Інгредієнти:

свіжі огірки

редис

зелена цибуля, кріп, петрушка

йогурт 2% або кефір (замість майонезу)

сіль, перець

Салат з огірків та редиски (фото: Freepik)

Салат "щітка"

Його ще називають буряковий детокс.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

сира морква та буряк

﻿﻿квашена капуста або свіжа

капуста

лимонний сік

оливкова олія (1 ч.л.)

Переваги для організму: стимулює травлення, очищає кишківник та знижує здуття живота.

Салат "щітка" (фото: today)

Салат із броколі та шпинатом

Інгредієнти:

варена або пропарена броколі

свіжий шпинат

помідори чері

насіння льону або кунжуту

оливкова олія + лимонний сік

Такий салат - це джерело клітковини, антиоксидантів і заліза.

Салат з броколі та шпинатом (фото: Freepik)

Салат із капусти, яблука та моркви

Інгредієнти:

білокачанна капуста

терта морква

терте яблуко

трохи лимонного соку

1 ч.л. олії (лляна або оливкова)

Перевагами є те, що цей салат добре стимулює метаболізм.

Салат з капусти та моркви (фото: Freepik)

Салат з авокадо та огірка

Інгредієнти:

авокадо (1/2)

огірок

рукола або салат

лимонний сік

насіння (гарбузове, льону)

Салат містить корисні жири та хлорофіл, а це чудове джерело заряду енергії та ситість без шкоди для фігури.

Салат з авокадо та огірка (фото: Freepik)

Яких продуктів уникати при схудненні

Солодкі напої

Солодкі напої, такі як газована вода, містять багато калорій і цукор. В они тісно пов’язані зі збільшенням ваги та можуть негативно вплинути на здоров’я, якщо споживати їх без контролю.

Ці рідкі калорії швидко накопичуються і не втамовують голод. Навіть фруктові соки можуть бути проблематичними через високий вміст цукру.

Смажені страви

Краще уникати картоплі фрі, смаженої курки та інших улюблених жирних продуктів. Вони зазвичай містять багато калорій і нездорових жирів і сприяють збільшенню ваги та іншим проблемам зі здоров’ям.

Картопля фрі не тільки містять дуже багато калорій і жиру, але й пов'язана зі збільшенням ваги та ожирінням.

Червоне м'ясо