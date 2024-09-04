Ломкие волосы и сухая кожа могут быть признаками серьезной проблемы со здоровьем
Клубок в горле, ломкие волосы, сухая кожа, повышенное сердцебиение и сонливость - эти симптомы могут свидетельствовать о проблемах со щитовидной железой. Следует знать, как помочь организму.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о группах людей, которым нужно регулярно проверять щитовидную железу.
Признаки проблем со щитовидной железой
Щитовидная железа - это эндокринный орган, имеющий форму бабочки. Она расположена на передней поверхности шеи, впереди трахеи.
Железа оказывает значительное влияние на здоровье человека с самого детства. Гормоны, выделяемые ею, контролируют множество физиологических процессов: от теплопродукции до развития головного мозга плода.
Среди основных симптомов, свидетельствующих о проблемах, следующие:
- постоянное чувство клубка в горле, дискомфорт при глотании
- усталость, сонливость, ухудшение памяти
- закрепи
- отеки, набор веса или наоборот резкое похудение
- ускоренное сердцебиение, тремор рук
- ломкие волосы, сухость кожи
- проблемы с либидо, менструальным циклом
Кому нужно регулярно проверять щитовидную железу
Больший риск заболеть имеют женщины, чем мужчины. Также в зоне риска:
- новорожденные - рекомендовано делать скрининг на врожденный гипотиреоз
- женщины, планирующие беременность или беременные
- кто имеет визуально увеличенную щитовидную железу
- кто имел радиационное влияние на шею или голову или хирургическое вмешательство на железе
- люди старше 30 лет
- люди, имеющие диабет первого типа или другие аутоиммунные заболевания
- кто имеет наследственность в заболеваниях щитовидной железы
- люди, принимающие амиодарон или литий или недавно употреблявшие йодсодержащие контрастные вещества
- кто проживает на территории с выраженным йододефицитом
Что делать, чтобы избежать проблем
Хорошей поддержкой для щитовидной железы будет потребление йодированной соли, морепродуктов, а также регулярные профилактические осмотры у врача, особенно, если ты входишь в группу риска.
Суточная потребность в йоде зависит от возраста. Так, для детей и подростков - 90-150 мкг; взрослых мужчин и женщин - 150 мкг; женщин во время беременности и в период лактации - 200 мкг (1 мкг = 1 миллионная часть грамма).
Особое внимание достаточному количеству йода в рационе нужно уделить беременным, кормящим грудью и детям.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт медицинского сообщества "Бережи себе" и Центр общественного здоровья.
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