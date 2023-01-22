5 мифов о климаксе, в которые пора перестать верить: гинеколог рассказала правду
Климакс – это естественный процесс, с которым так или иначе сталкивается каждая женщина. Существует убеждение, что с наступлением климакса чуть ли не заканчивается полноценная жизнь, в первую очередь сексуальная. Но это не всегда так.
О топ-5 мифах о климаксе рассказала гинеколог медицинского центра Альтеро в Instagram.
Миф №1. До 50-ти лет менопауза не грозит
По сути, 85% женщин в первый раз сталкиваются с гормональными переменами и перестройкой организма в 45-50 лет.
И когда менопауза коснется вас, во многом зависит от генетических и наследственных факторов.
Миф №2. Женщина легко распознает начало климакса по изменениям менструального цикла
Уже за 5-10 лет до отсутствия критических дней женщина может столкнуться с неприятными симптомами, которые являются признаком пременопаузы – периода, предшествующего наступлению самого климакса:
- Сухость волос
- Ломкость ногтей
- Нередко – набор веса
- Бессонница
- Резкие смены настроения, апатия, депрессия, раздражительность
- Сухость влагалища
- Головные боли
- Ночные потоотделения в предменструальные периоды
- Появление выделений между менструациями
Предменопауза встречается сейчас даже в 38–40 лет. Женщина может не связывать симптомы с гормональной перестройкой и обращаться к неврологу, кардиологу и другим специалистам. Однако для нормализации состояния необходимо регулярно посещать гинеколога, чтобы вовремя распознать предменопаузу и скорректировать самочувствие.
Миф №3. Приливы – обязательный спутник менопаузы
Приливы – ощущение резкого беспричинного повышения температуры в области лица, шеи, груди, которое может сопровождаться головокружением.
Это распространенный симптом, но он не атакует всех женщин.
Миф №4. Привет – менопауза, прощай – либидо
Баланс мужских и женских половых гормонов в организме женщины отвечает за сексуальное желание.
С наступлением климакса у некоторых женщин изменение гормонального фона идет в сторону наоборот увеличения потребности в интимных отношениях.
Миф №5. Нормализовать самочувствие при климаксе можно только благодаря гормональной терапии
Каждая женщина – индивидуальна. Это отражается в возрасте климактерических изменений, их симптомах и проявлениях. Сегодня медицина предлагает женщинам разные способы терапии, которые не всегда базируются на приеме гормональных препаратов.
И помните, своевременное обращение к гинекологу поможет женщине наслаждаться полноценной жизнью и во время предменопаузы, и в климактерическом периоде.
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