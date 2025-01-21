Вот что нужно принимать женщинам в менопаузе, чтобы замедлить старение
Гормональная заместительная терапия при менопаузе является эффективным способом коррекции дефицита гормонов. Это помогает уменьшить неприятные симптомы, улучшить состояние кожи и замедлить старение.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, когда начинается менструация и какие неприятные симптомы возникают.
Что стоит знать
Обычно менопауза начинается в возрасте 50 лет, но может начаться и раньше.
Менопауза чаще всего возникает в результате естественных изменений уровня гормонов. Однако ее может вызвать хирургическое удаление матки, химио- и лучевая терапия, синдром преждевременного истощения яичников (яичники не могут обеспечить необходимый уровень женских половых гормонов).
Во время менопаузы здоровое питание и физические нагрузки помогают избежать набора веса и сердечно-сосудистых осложнений.
Преимущества гормональной терапии
Гормональные препараты способствуют:
- облегчению симптомов менопаузы - уменьшению или полному устранению приливов жара, потливости, раздражительности
- улучшению качества сна
- устранению сухости слизистых оболочек в интимных зонах
- профилактика остеопороза - эстрогены помогают сохранять плотность костной ткани
- улучшение состояния кожи и волос и замедление процессов старения
- поддержка сердечно-сосудистого здоровья - препараты способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и повышению "хорошего"
- защита когнитивных функций - терапия может снижать риск развития деменции, улучшать концентрацию и память
По словам эндокринолога Олеси Пидмурняк, назначение гормональной заместительной терапии базируется на возрасте, общем состоянии здоровья, сопутствующих заболеваниях.
Продолжительность - определяется индивидуально и при правильном подходе может существенно улучшить качество жизни женщины.
Осложнения после менопаузы
Заболевания сердца и сосудов
Если снижается эстроген, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Болезни сердца - основная причина смерти как женщин, так и мужчин. Поэтому важно регулярно заниматься спортом, придерживаться здоровой диеты и поддерживать нормальный вес.
Остеопороз
Это состояние к тому, что кости остаются хрупкими и слабыми, что приводит к переломам. В первые годы после менопаузы можно быстро потерять плотность костной ткани, повышая риск остеопороза.
Недержание мочи
Ткани влагалища и уретры теряют эластичность, из-за чего появляются внезапные и сильные позывы к мочеиспусканию, которые могут перерасти в недержание.
Увеличение веса
Многие женщины набирают вес в период менопаузы и после, из-за повышения метаболизма. В таком случае необходимо менять пищевые привычки и больше заниматься спортом.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога Олеси Пидмурняк и сайт Центра общественного здоровья и Doc.ua.
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