Вот что нужно принимать женщинам в менопаузе, чтобы замедлить старение

Гормональная заместительная терапия при менопаузе является эффективным способом коррекции дефицита гормонов. Это помогает уменьшить неприятные симптомы, улучшить состояние кожи и замедлить старение.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, когда начинается менструация и какие неприятные симптомы возникают.

Что стоит знать

Обычно менопауза начинается в возрасте 50 лет, но может начаться и раньше.

Менопауза чаще всего возникает в результате естественных изменений уровня гормонов. Однако ее может вызвать хирургическое удаление матки, химио- и лучевая терапия, синдром преждевременного истощения яичников (яичники не могут обеспечить необходимый уровень женских половых гормонов).

Во время менопаузы здоровое питание и физические нагрузки помогают избежать набора веса и сердечно-сосудистых осложнений.

Преимущества гормональной терапии

Гормональные препараты способствуют:

облегчению симптомов менопаузы - уменьшению или полному устранению приливов жара, потливости, раздражительности

улучшению качества сна

устранению сухости слизистых оболочек в интимных зонах

профилактика остеопороза - эстрогены помогают сохранять плотность костной ткани

улучшение состояния кожи и волос и замедление процессов старения

поддержка сердечно-сосудистого здоровья - препараты способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и повышению "хорошего"

защита когнитивных функций - терапия может снижать риск развития деменции, улучшать концентрацию и память

По словам эндокринолога Олеси Пидмурняк, назначение гормональной заместительной терапии базируется на возрасте, общем состоянии здоровья, сопутствующих заболеваниях.

Продолжительность - определяется индивидуально и при правильном подходе может существенно улучшить качество жизни женщины.

Осложнения после менопаузы

Заболевания сердца и сосудов

Если снижается эстроген, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Болезни сердца - основная причина смерти как женщин, так и мужчин. Поэтому важно регулярно заниматься спортом, придерживаться здоровой диеты и поддерживать нормальный вес.

Остеопороз

Это состояние к тому, что кости остаются хрупкими и слабыми, что приводит к переломам. В первые годы после менопаузы можно быстро потерять плотность костной ткани, повышая риск остеопороза.

Недержание мочи

Ткани влагалища и уретры теряют эластичность, из-за чего появляются внезапные и сильные позывы к мочеиспусканию, которые могут перерасти в недержание.

Увеличение веса