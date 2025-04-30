Сколько заработала Ольга Харлан: какие доходы у самой титулованной украинской олимпийки

Ольга Харлан - украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и выдающаяся спортсменка. Она зарабатывает значительные деньги благодаря призовым на соревнованиях, партнерству с известными брендами и из других источников.

РБК-Украина (проект Styler) собрал для вас самое важное, что касается доходов известной олимпийки.

Сколько зарабатывает Ольга Харлан

Финансовые доходы чемпионки состоят из нескольких источников.

В частности, она получает зарплату от Министерства молодежи и спорта Украины. Это можно назвать одним из основных источников доходов Ольги. Кроме того, спортсмены такого уровня, как Харлан также получают президентские стипендии, однако их размер не оглашается.

Украинская фехтовальщица также активно сотрудничает с известными брендами, а это приносит ей немалые деньги. В частности, она является лицом компании Red Bull, которая не только поддерживает олимпийскую чемпионку финансово, но и также помогает ей с доступом к восстановительным центрам в Австрии и коррекцией питания тренировок.

Одним из ключевых источников доходов спортсменки являются призовые. В частности, только за бронзовую и золотую награду на Олимпиаде-2024 она получила 205 тысяч долларов.

В общем, за свою карьеру Харлан заработала около 495 тысяч долларов только за медали на пяти Олимпиадах. Эта сумма включает призовые из Пекина, Лондона, Рио и Парижа.

В 2019 году Харлан стала лицом украинской кампании Barbie в рамках глобального проекта Role Models, посвященного 60-летию бренда. Она была выбрана как ролевая модель для девушек в спортивной сфере. Проект предусматривал участие в акциях и розыгрышах, а также выпуск лимитированной серии кукол.

По словам основателя Podium Sport Marketing Group Юрия Шаповалова, Харлана получила гонорар за участие в этом проекте. Однако его сумма не разглашается.

Ольга Харлан (фото: Getty Images)

Кто такая Ольга Харлан

Ольга Харлан - украинская фехтовальщица на саблях, родилась 4 сентября 1990 года в Николаеве. Она является шестикратным олимпийским призером, двукратной олимпийской чемпионкой, шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Харлан является самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпиадах.

Ее расцвет карьеры начался в 2008 году, когда она завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине. С тех пор Харлан стала символом украинского фехтования и всегда демонстрирует высокий уровень мастерства и преданности спорту.

Ольга Харлан также активно занимается благотворительностью. После победы на Олимпиаде-2024 она выставила свою победную саблю на аукцион, вырученные средства от которого были переданы в поддержку Вооруженных сил Украины. Сабля была продана за 10 миллионов гривен.

Ольга Харлан (фото: Getty Images)