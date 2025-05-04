"Их поведение толерировали". Известная актриса вспомнила унизительное отношение россиян на съемках

По словам знаменитости, в те времена актеров из РФ ставили в привилегированное положение, что вызвало у нее глубокое возмущение.

"Конечно. Вам скажет это любой украинский актер. Конечно, потому что их поведение терпели наши продюсеры, то есть почему-то считали, что россияне - актеры первого сорта, а мы - актеры второго сорта, это очень чувствовалось. Сейчас, слава Богу, открыли глаза и увидели, что у нас много своих достойных и замечательных актрис и актеров", - сказала актриса.

Виталина говорит, что поведение многих россиян на съемочных площадках было пренебрежительным. Виталина Библив (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"Потому что если сравнивать наше поведение и их, то где-то 80% из них не очень вежливо себя вели с художественным департаментом, гримерами, костюмерами. "Я это не надену, убери кисточку, ты мне тычешь в глаз'", - такое было", - поделилась Библив.

Актриса признается, что тогда чувствовала сильную обиду.

"Мне было обидно очень, страшная обида и за себя, и за всех нас. Ну почему так, почему? Но чтобы как-то выживать и не выпадать из профессии... Я себе не позволяла так со мной общаться, и себе не позволяла так общаться и не позволяю никогда в жизни. Но еще раз повторюсь, это не все, но большинство из них считали, что они приехали спасать здесь всех и все. "Я здесь играю главную роль и все, прогнитесь", - вот так", - отметила она.

К счастью, ситуация изменилась, и сегодня конкуренция в украинском кинематографе уже имеет другой характер. Виталина Библив (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"Конкуренция есть, но это здоровая конкуренция. Конкуренция среди своих. Я, например, хожу на пробы с актрисами на одну роль, если кого-то утверждают, то я только радуюсь. Это не моя, значит, история, моя еще будет. Я вижу только здоровую конкуренцию. Я даже на площадках разговоров никогда не слышу, чтобы актеры об актерах говорили что-то плохое", - поделилась актриса.

Виталина также отметила, что атмосфера в профессиональной среде сейчас доброжелательная.

"Даже если у кого-то и был какой-то факап, то говорим об этом с любовью, с юмором, как мы умеем. Но никогда нет такого осуждения или еще что-то. Мы просто сплочены одной бедой сейчас. И это дает понимание того, что мы есть друг у друга. И надо радоваться, поддерживать, помогать. Для меня это нормальный человечный фактор, но не знаю", - сказала Библив.

Актриса также объяснила, почему в прошлом соглашалась на съемки в совместных проектах с россиянами. Виталина Библив (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"Я уже объясняла, почему я снималась в российско-украинских проектах. У меня был кредит, который мне дало государство, но и меня оно не защитило. Я должна была. Если бы мне не надо было отдавать кредит, то мне бы хватало средств, чтобы отказаться от съемок в российско-украинских проектах. А из-за того, что мне нужно было где-то брать деньги, поэтому снималась. И давайте смотреть правде в глаза: у нас в то время не снималось ничего украинского", - призналась она.

По словам артистки, съемки были для нее единственной возможностью оставаться в профессии.

"Просто не было контента своего, поэтому для любого, как актера, так и спортсмена, нужны тренировки, чтобы не выпасть из системы. Потому что это такая история, что ты где-то исчезнешь, а о тебе все забывают, потом возвращаться на тот свой Олимп, которого ты достиг, очень-очень трудно. Поэтому если смотреть из настоящего, что сейчас Россия делает с нами, то конечно нет, не снималась бы. Но если брать прошлое как прошлое, какое оно было, то у меня не было другой возможности зарабатывать деньги", - подытожила звезда.