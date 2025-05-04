"Їхню поведінку толерували". Відома акторка згадала принизливе ставлення росіян на зйомках

Зі слів знаменитості, у ті часи акторів з РФ ставили у привілейоване становище, що викликало у неї глибоке обурення.

"Звичайно. Вам скаже це будь-який український актор. Звичайно, бо їхню поведінку толерували наші продюсери, тобто чомусь вважали, що росіяни - актори першого сорту, а ми - актори другого сорту, це дуже відчувалося. Зараз, слава Богу, відкрили очі та побачили, що в нас багато своїх достойних та чудових актрис і акторів", - сказала акторка.

Віталіна каже, що поведінка багатьох росіян на знімальних майданчиках була зневажливою. Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"Бо якщо порівнювати нашу поведінку і їхню, то десь 80% з них не дуже чемно себе поводили з художнім департаментом, гримерами, костюмерами. "Я это не надену, убери кисточку, ты мне тычешь в глаз'", - таке було", - поділилася Біблів.

Акторка зізнається, що тоді відчувала сильну образу.

"Мені було образливо дуже, страшна образа і за себе, і за всіх нас. Ну бо чому так, чому? Але щоб якось виживати та не випадати з професії… Я собі не дозволяла так зі мною спілкуватися, і собі не дозволяла так спілкуватися і не дозволяю ніколи в житті. Але ще раз повторюсь, це не всі, але більшість з них вважали, що вони приїхали рятувати тут всіх і все. "Я тут играю главную роль и все, прогнитесь", - отак", - зазначила вона.

На щастя, ситуація змінилася, і сьогодні конкуренція в українському кінематографі вже має інший характер. Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"Конкуренція є, але це здорова конкуренція. Конкуренція серед своїх. Я, наприклад, ходжу на проби з актрисами на одну роль, якщо когось затверджують, то я тільки радію. Це не моя, значить, історія, моя ще буде. Я бачу тільки здорову конкуренцію. Я навіть на майданчиках розмов ніколи не чую, щоб актори про акторів говорили щось погане", - поділилася акторка.

Віталіна також наголосила, що атмосфера у професійному середовищі нині доброзичлива.

"Навіть якщо у когось і був якийсь факап, то говоримо про це з любов'ю, з гумором, як ми вміємо. Але ніколи немає такого засудження чи ще щось. Ми просто згуртовані однією бідою зараз. І це дає розуміння того, що ми є одне в одного. І треба радіти, підтримувати, допомагати. Для мене це нормальний людяний фактор, але не знаю", - сказала Біблів.

Акторка також пояснила, чому у минулому погоджувалася на зйомки у спільних проєктах з росіянами. Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"Я вже пояснювала, чому я знімалася в російсько-українських проектах. У мене був кредит, який мені дала держава, але і мене вона не захистила. Я мусила. Якби мені не треба було віддавати кредит, то мені б вистачало коштів, щоб відмовитися від знімання в російсько-українських проєктах. А через те, що мені потрібно було десь брати гроші, тому знімалася. І давайте дивитися правді у вічі: у нас на той час не знімалося нічого українського", - зізналася вона.

За словами артистки, знімання були для неї єдиною можливістю залишатися в професії.

"Просто не було контенту свого, тому для будь-якого, як актора, так і спортсмена, потрібні тренування, щоб не випасти з системи. Бо це така історія, що ти десь зникнеш, а про тебе всі забувають, потім повертатися на той свій Олімп, якого ти досяг, дуже-дуже важко. Тому якщо дивитися з сьогодення, що зараз Росія робить з нами, то звичайно ні, не знімалася б. Але якщо брати минуле як минуле, яке воно було, то в мене не було іншої можливості заробляти гроші", - підсумувала зірка.