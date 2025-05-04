"Меня тригерит": звезда украинского кино высказалась о Галкине и съемках с "хорошими" русскими

Актриса Виталина Библив рассказала, согласилась бы она на съемки в кино или сериале, если бы среди приглашенных артистов были и так называемые "хорошие" русские. В частности, звезда "Будиночку на щастя" и нового роуд-муви "Дві сестри" сказала, видит ли себя в кадре рядом с дочерью путиниста Владимира Машкова - Марией.

Что Библив думает о Максиме Галкине и "хороших" россиянах

Актриса подчеркнула, что не хочет сниматься в кино с представителями страны-агрессора, даже если их считают "хорошими".

"Я не буду. Если россиянин сидит в РФ или платит налоги для изготовления ракет и "Шахедов", то это не "хороший" россиянин. А "хороший" россиянин выезжает из страны и осуждает агрессора. Такие есть, это вот Максим Галкин, который не стесняется этого делать, с Аллой Пугачевой они сделали выбор и уехали", - пояснила Библив.

Кроме этого, она отметила, что не видит себя в проектах, куда пригласят, например, Марию Машкову. Россиянка против войны и режима Кремля, но Библив не сможет стоять с ней в кадре.

Мария Машкова (скриншот)

"Я для себя не вижу пока такого. Не пока, в принципе, не вижу. Сниматься с русскими, стоять в кадре... Она смелая, она молодец. Но это мне трудно представить, потому что все равно ты будешь ее ассоциировать со всем тем. Меня тригерит русский язык, я не могу его слушать. И все равно она это будет понимать, она как красный флажок будет для нормального сознательного украинца", - заявила Виталина.

Кроме этого, Библив призналась, какие у нее есть табу. Даже ради съемок она не станет примерять на себя роль самоубийцы.

"Я не залезу в петлю. Я уже отказывалась, мне брали дублера. Ну я вот боюсь этого очень страшно. И, наверное, не буду опускаться под воду с аквалангом, потому что у меня есть этот страх. Я боюсь замкнутого пространства и под водой. А так, в принципе, на лошадях ездила, трюки делали и трактор водила. Даже в гробу лежала", - призналась актриса и признала, что это ее суеверия.