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"Никого не отдаем". Популярная актриса сказала, что думает о "брони" для артистов-мужчин

Воскресенье 04 мая 2025 12:15
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"Никого не отдаем". Популярная актриса сказала, что думает о "брони" для артистов-мужчин Виталина Библив (фото: instagram.com/vitalinabibliv)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда украинских сериалов Виталина Библив высказалась по вопросу бронирования артистов-мужчин во время военного положения.

Своим мнением актриса поделилась в интервью РБК-Украина.

Так, знаменитость отметила, что считает бронирование артистов необходимым, сравнивая художественную деятельность с профессиями, которые исторически оставались востребованными даже в самые сложные времена.

"Конечно я это поддерживаю, как и бронирование врачей и учителей, потому что жизнь идет, она не стоит на месте. И во время каждых войн были нужны три профессии: проститутки, парикмахеры и артисты. Потому что людям нужно хотя бы на 2-3 часа забываться, чтобы не впасть в тотальную депрессию и не превратиться в людей из какого-то сериала, где кроме ветра и темноты нет ничего. Поэтому для меня это абсолютно нормально", - подчеркнула актриса.&quot;Никого не отдаем&quot;. Популярная актриса сказала, что думает о &quot;брони&quot; для артистов-мужчинВиталина Библив (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

Библив также обратила внимание на то, что часть работников театров уже находятся на фронте.

По ее словам, важно найти баланс, чтобы сохранить не только творческие коллективы, но и целые культурные институты.

"В каждом театре есть люди, которые воюют. Это же не то, что мы всех забронировали и никого не отдаем. Есть люди, которые воюют, есть люди, которые сознательно на это пошли, есть, которых призвали. Это же не то, что мы прячемся. Но если, например, позабирать сейчас, как в Черниговском театре, забрали всех мужчин и все, театр закрыли. Люди потеряли работу, и не только актеры. Поэтому это должно быть сбалансировано", - добавила она.&quot;Никого не отдаем&quot;. Популярная актриса сказала, что думает о &quot;брони&quot; для артистов-мужчинВиталина Библив (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

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