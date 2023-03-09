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Их оптимизм спасает страну: британец развеял популярный стереотип об украинцах

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Четверг 09 марта 2023 11:38
Их оптимизм спасает страну: британец развеял популярный стереотип об украинцах Британец развеял стереотип об украинцах (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Британец Мэтт Вихем, который приехал в Украину несколько лет назад на учебу, развеял один из стереотипов об украинцах. Он сказал, что оптимизм украинцев спасает страну в сложное время.

Об этом он рассказал на своем канале в TikTok.

Что сказал британец

На видео можно услышать, что Мeт достаточно хорошо разговаривает на украинском языке. В целом его канал посвящен наблюдениям и размышлениям об Украине.

В своем последнем видео он решил развеять миф об украинцах, как нацию, которая мало улыбается. По мнению британца, это просто стереотип - украинцы улыбаются столько же, сколько и британцы.

"Я был удивлен, когда я приехал в Украину впервые и увидел сразу, как часто люди улыбаются. При встрече, когда говорят, из вежливости. Очень похожи на британцев", - сказал он.

Их оптимизм спасает страну: британец развеял популярный стереотип об украинцахБританец развеял стереотип об украинцах (скриншот)

Что его больше всего поразило

Также он рассказал о двух моментах, которые поразили его в Украине. Первое - это необходимость разуваться дома и носить тапочки. Второе - не лицемерность украинцев.

"Если с тобой здороваются словами: "Как дела?", то действительно хотят услышать, как прошел твой день", - сказал Мэтт.

К тому же Мэтт Вихем поражен умением украинцев постоянно надеяться на лучшее, несмотря на любые ситуации. По его мнению, именно такой оптимизм украинцев спасает страну в непростое время.

Ранее мы сообщали, что ждет украинских беженцев за границей в 2023 году.

Также мы писали, что украинцам развеяли мифы о "дорогой Британии".

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