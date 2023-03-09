Их оптимизм спасает страну: британец развеял популярный стереотип об украинцах
Британец Мэтт Вихем, который приехал в Украину несколько лет назад на учебу, развеял один из стереотипов об украинцах. Он сказал, что оптимизм украинцев спасает страну в сложное время.
Об этом он рассказал на своем канале в TikTok.
Что сказал британец
На видео можно услышать, что Мeт достаточно хорошо разговаривает на украинском языке. В целом его канал посвящен наблюдениям и размышлениям об Украине.
В своем последнем видео он решил развеять миф об украинцах, как нацию, которая мало улыбается. По мнению британца, это просто стереотип - украинцы улыбаются столько же, сколько и британцы.
"Я был удивлен, когда я приехал в Украину впервые и увидел сразу, как часто люди улыбаются. При встрече, когда говорят, из вежливости. Очень похожи на британцев", - сказал он.
Британец развеял стереотип об украинцах (скриншот)
Что его больше всего поразило
Также он рассказал о двух моментах, которые поразили его в Украине. Первое - это необходимость разуваться дома и носить тапочки. Второе - не лицемерность украинцев.
"Если с тобой здороваются словами: "Как дела?", то действительно хотят услышать, как прошел твой день", - сказал Мэтт.
К тому же Мэтт Вихем поражен умением украинцев постоянно надеяться на лучшее, несмотря на любые ситуации. По его мнению, именно такой оптимизм украинцев спасает страну в непростое время.
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