ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Це все стереотипи. Українцям розвіяли міфи про "дорогущу Британію"

Новость на русском →
Велика Британія, Середа 08 червня 2022 14:07
Це все стереотипи. Українцям розвіяли міфи про "дорогущу Британію" Фото: українець розвінчав міфи про дорогу Великобританію (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Багато українців відмовляються переїжджати тимчасово до Великобританії, адже чули про її дорожнечу. Але це не зовсім так. Є речі, які тут обходяться зовсім недешево - це, наприклад, транспорт. А ось продукти в Британії обходяться дешевше, ніж у інших європейських містах.

Про це розповів українець Максим Циркель в Facebook.

Що коштує дійсно дорого

Навіть в маленьких містечках користуватися транспортом може бути дуже дорогим задоволенням, а ціноутворення позбавлене всякого сенсу. І чим менше місто, тим дорожче буде проїзд.

"Наприклад, в Лондоні будь-який автобус коштує 1.65£, а проїзд на всіх інших видах транспорту (метро і електрички) в межах 1-2 зони міста обійдеться в 2.60£. А ось, щоб приїхати додому в місті Ноттінгем, мені доводиться платити за автобус 4.30£", - розповів Максим.

Він зазначив, що в Лондоні ціни набагато вигідніші. Там краще купувати проїзний на всі види транспорту.

Цікаво, що міжміські автобуси коштують також, скільки і проїзд по місту. Чому це так - самі британці не розуміють.

Що обійдеться не так вже й дорого

Косметика і хімія

У Великобританії є кілька дуже великих мереж косметичних магазинів, де можна придбати все. Ціни дуже доступні.

"Наприклад, за 1£ ви легко знайдете гелі, шампуні, мило та інші продукти відомих брендів. Завжди багато знижок. Взагалі, у Великобританії дуже популярні магазини"все по 1£". У них продаються пристойні і брендові товари, а не Китай, як у нас", - зазначив Максим.

Кав'ярні та фаст-фуд

Випити кави в закладі можна від 0,99 до 3 фунти за найкреативніші напої, а даблчіз з маку буде коштувати 1,79.

"Ціни нижче доступні, ніж у Європі. Похід в ресторан зазвичай обійдеться вам подорожче. Середня вартість однієї основної страви - 15£", - інформує українець.

Алкоголь

Алкоголь дуже популярний у британців. Вони п'ють його багато. Пляшка вина коштує від 3 фунтів, шампанське 5.

Максим запевнив, що продуктовий набір, який він закупив на 5-6 днів, коштував йому 31 фунт. На фото він показав, що саме в нього входить.

Це все стереотипи. Українцям розвіяли міфи про &quot;дорогущу Британію&quot;

Це все стереотипи. Українцям розвіяли міфи про &quot;дорогущу Британію&quot;Це все стереотипи. Українцям розвіяли міфи про &quot;дорогущу Британію&quot;Вартість продуктів на тиждень - 31 фунт (фото: facebook.com/tabu.ua)

Як ми раніше писали, українцям призначили додаткову грошову допомогу під час війни. Вам буде цікаво дізнатися, скільки.

Також ми повідомляли, що українським біженцям виплатять по 2400 доларів в одній країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими