Поиск жилья и контроль. Что ждет украинских беженцев за границей в 2023 году

В 2023 году Европа продолжит принимать украинских беженцев. В одних странах условия не изменились, в других – возникли сложности с жильем и гуманитарной помощью.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что ждет украинских беженцев за границей в 2023 году.

Какую поддержку беженцам готовят в Европе

Большинство стран Европы готовы принимать украинских беженцев и в следующем году – Европейская комиссия продлила срок временной защиты для людей из Украины до марта 2024 года.

В связи с этим решением большинство стран Европы продлевают действие программ приема украинских беженцев, включая с признанием украинских документов, например – продление срока действия водительских удостоверений.

Впрочем, во многих странах временная защита украинцам предоставляется с расчетом на постепенную интеграцию в общество и выход на местный рынок труда.

В связи с чем в некоторых странах вводят правила изучения языка и посещения языковых курсов. Такие интеграционные курсы уже действуют в Германии, а в 2023 году будут введены в Латвии.

В то же время в Европе готовятся принимать новую волну беженцев из Украины из-за разрушений энергетической инфраструктуры зимой и трудностей с отоплением. На этот случай во многих странах готовят дополнительные места размещения – в Швейцарии беженцев будут принимать в помещения военных учебных заведений, в Ирландии строят модульные городки, в Великобритании выкупают для реставрации пустующие дома.

Польша вводит новые правила для украинцев

В 2023 году в Польще условия для украинских беженцев изменятся: будет пересмотрен срок предоставления бесплатного жилья – через полгода проживания в центрах для беженцев за размещение придется частично платить. С 1 февраля нужно будет возвращать 50% стоимости, с 1 мая – 75%.

Такие изменения призваны подтолкнуть украинцев к более активному трудоустройству.

Все льготы и выплаты останутся в силе – новоприбывшие смогут получить единоразово 300 злотых, на детей ежемесячно будет выплачиваться по 500 злотых. Также в первые 120 дней после прибытия можно рассчитывать на бесплатное размещение с питанием по программе 40+ – государство компенсирует владельцам жилья 40 злотых за человека в сутки.

Фото: Регистрация украинских беженцев в Польше (gettyimages.com)

Кроме того, система контроля за получением льгот беженцами будет строже – на регистрацию временной защиты (оформления номера PESEL UKR) будут отводить 30 дней вместо 90. Также усилят контроль за выплатой 500 злотых на на детей – ее будут отменять в случае выезда из Польши, чтобы пресечь "туризм за выплатами".

В Германии открыты для украинцев вопреки дефициту жилья

Украинцы смогут въезжать в Германию без визы и находиться там до 90 дней без вида на жительство. Для того, чтобы получить разрешение на проживание для временной защиты, заявление нужно подать в течение 90 дней после первого въезда в страну.

В Германии украинцев принимают еще в 6 федеральных землях. Их селят в центрах для беженцев, пока не найдут им более подходящее временное жилье. Часто это квартиры, на аренду которых беженцам выделяют средства.

Также с 1 января 2023 года украинские беженцы в Германии будут получать увеличенные выплаты.

Фото: Временное жилье для украинцев в Германии (gettyimages.com)

Великобритания – вариантов жилья все меньше

В Британии в 2023 году условия для украинских беженцев не изменятся. Приехать в страну по-прежнему можно будет по программе "Дома для Украины" – визу выдадут в случае, если в Британии найдется спонсор, который примет у себя дома украинцев на минимальный срок 6 месяцев. Таких вариантов спустя 10 месяцев войны в Украине все меньше и все больше украинцев оказываются на улице и обращаются за расселением к местным властям.

Также украинцы могут получить визу в Великобританию для воссоединения с членами уже временно проживающих семей – отцом, матерью, ребенком, братом, сестрой. Такую визу можно получить максимум на три года.

Фото: Украинцы в Британии (gettyimages.com)

Чехия меняет подход к выплатам

В Чехии программу помощи украинским беженцам продлили до марта 2024 года. Это значит, что еще минимум год страна будет предоставлять убежище украинцам.

По прибытии в Чехию украинцы смогут проживать 150 суток в отелях или во временных приютах сроком до 30 суток. После этого проживание должно быть оплачено самими беженцами.

Также в стране меняют подход к начислению гуманитарных выплат – суммы будут привязаны к прожиточному минимуму и незначительно отличаться от нынешних.

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Франция продолжит принимать украинских беженцев

Беженцы во Франции получают жилье и денежную помощь от французского правительства. Для этого нужно иметь вид на жительство в статусе бенефициар временной защиты. Статус необходимо восстановить через шесть месяцев после получения, чтобы не потерять выплаты.

Напомним, мы писали, як зміняться правила і виплати для біженців у різних країнах.