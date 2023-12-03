Козловский снялся в новогоднем концерте и поделился впечатлениями: "Много неискренности"

Известный певец Виталий Козловский, который летом этого года получил повестку и пошел служить, впервые за долгое время выступил в Киеве. Артист появился на съемках новогоднего концерта, а затем поделился впечатлениями.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью для шоу "Неймовірна правда про зірок" Козловский признался, что он заметил определенную неискренность.

Где служит Козловский

После съемок на концерте певец рассказал, что раньше находился на линии фронта. Он служил в рядах Нацгвардии. Сейчас артист не может раскрывать деталей, поэтому сказал лишь то, что служит в Киеве.

Певец служит уже несколько месяцев (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Что Козловский думает о новогоднем концерте

По словам певца, он не был в восторге от мероприятия. Впрочем, Козловский все же выступил, хотя и чувствовал определенный диссонанс. Он объяснил, что для него это уже стало чем-то необычным.

"Сплошной диссонанс. Я не могу сказать, что мне нравится. Я не против таких мероприятий, но я сегодня почувствовал очень много неискренности. Диссонанс появляется тогда, когда ты возвращаешься с передовой, когда ты возвращаешься в гражданскую жизнь.

У меня даже депрессии были, но сейчас просто я на мероприятии, да, это необычно для меня. Но жизнь продолжается", - объяснил Козловский.

В настоящее время артист служит в Киеве (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Кроме того, военный передал свой месседж украинцам. Он сказал о важности доброты. При этом артист отметил, что некоторые люди делают что-то полезное лишь иногда, а это нужно делать постоянно.

"Люди иногда совершают какие-то добрые поступки и пытаются быть добрыми, иногда. А я хочу просто пожелать всем, чтобы доброта была у вас в привычке, это важно", - подчеркнул Козловский.