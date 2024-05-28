Их снова можно есть: 4 способа восстановить увядшую зелень и залежавшиеся продукты

Если зелень немного увяла, а листья потеряли свою свежесть, но не испортились, ситуацию можно попытаться спасти. Это касается некоторых продуктов, которые тоже можно восстановить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart .

Как оживить зелень

Шеф-повар Рейчел Хагстрем рассказала, что увядшую зелень нужно поставить в холодную воду так, чтобы стебли погрузились в воду на 2-3 см.

Уже через час заметите, как она оживет, посвежеет и поднимет листья.

Холодный шок помогает регидратировать вялые травы и зелень и вернуть структуру их увядшим листьям. Этот метод также можно использовать для оживления вялой зеленой фасоли, моркови или редиса.

Также и другой действенный способ. Перед тем как поместить зелень в воду, добавьте к ней несколько капель уксуса. Кислота помогает оживить увядшую зелень.

Однако если зелени у вас много и вы за один раз всю не используете, то можно сохранить ее как можно дольше. Для этого поместите зелень в банку с водой, завяжите сверху полиэтиленовым пакетом и поставьте в холодильник.

Освежите черствый хлеб на пару

Нет ничего хуже, чем позволить когда-то хрустящей и нежной буханке хлеба черстветь, но хорошая новость заключается в том, что вы можете вернуть ее к жизни несколькими простыми шагами.

Разогрейте духовку, смочите руки в воде и сбрызните хлеб.

Далее поставьте хлеб в духовку, пока корочка снова не станет хрустящей, примерно на 5 минут. Все зависит от типа хлеба и размера буханки.

Небольшие брызги влаги снаружи помогают создать парную среду, способствующую повторному увлажнению хлеба.

Если вы не можете "оживить" всю буханку, то ее можно нарезать кубиками и превратить в гренки.

Сделайте чипсы снова хрустящими

Отрытые чипсы могут быстро впитать влагу, что способствует их размягчению.

Чтобы восстановить картофельные чипсы, поместите их одним слоем во фритюрницу и разогрейте в течение примерно двух-четырех минут.

Оживите коричневый сахар в микроволновке

Когда вы собираетесь испечь свое любимое шоколадное печенье и обнаружите, что коричневый сахар стал твердым, как камень, то не нужно его выбрасывать или идти в магазин за новым.

Положите сахар в миску и поставте в микроволновку с интервалом 20 секунд, пока он снова не станет рассыпчатым.