Їх знову можна їсти: 4 способи відновити зів'ялу зелень та залежані продукти

Якщо зелень трохи зів'яла, а листя втратило свою свіжість, але не зіпсувалося, ситуацію можна спробувати врятувати. Це ж стосується деяких продуктів, які теж можна відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart .

Як оживити зелень

Шеф-кухар Рейчел Хаґстрем розповіла, що зів'ялу зелень потрібно поставити у холодну воду так, щоб стебли занурилися в воду на 2-3 см.

Вже через годину помітите, як вона оживе, посвіжішає і підніме листя.

Холодний шок допомагає регідратувати мляві трави та зелень і повернути структуру їхньому зів’ялому листю. Цей метод також можна використовувати для оживлення млявої зеленої квасолі, моркви або редиски.

Також і інший дієвий спосіб. Перед тим, як помістити зелень у воду, додайте до неї кілька крапель оцту. Кислота допомагає оживити зів'ялу зелень.

Однак, якщо зелені у вас багато і ви за один раз всю не використаєте, то можна зберегти її якнайдовше. Для цього помістіть зелень у банку з водою, зав'яжіть зверху поліетиленовим пакетом і поставте в холодильник.

Освіжіть черствий хліб на пару

Немає нічого гіршого, ніж дозволити колись хрусткій і ніжній буханці хліба черствіти, але хороша новина полягає в тому, що ви можете повернути її до життя кількома простими кроками.

Розігрійте духовку, змочіть руки у воді та збризніть хліб.

Далі поставте хліб у духовку, доки скоринка знову не стане хрумкою, приблизно на 5 хвилин. Все залежить від типу хліба та розміру буханки.

Невеликі бризки вологи зовні допомагають створити парне середовище, що сприяє повторному зволоженню хліба.

Якщо ви не можете "оживити" весь буханець, то його можна нарізати кубиками та перетворити на грінки.

Зробіть чипси знову хрусткими

Відриті чіпси можуть швидко ввібрати вологу, що сприяє їхньому розм'якшенню.

Щоб відновити картопляні чипси, помістіть їх одним шаром у фритюрницю та розігрійте протягом приблизно двох-чотирьох хвилин.

Оживіть коричневий цукор у мікрохвильовій печі

Коли ви збираєтеся спекти своє улюблене шоколадне печиво та виявите, що коричневий цукор став твердий, як камінь, то не потрібно його викидати або йти до магазину за новим.

Покладіть цукор у миску і поставте в мікрохвильову піч з інтервалом 20 секунд, доки він знову не стане розсипчастим.