6 причин не покупать фасованную зелень в супермаркетах

Во всех супермаркетах круглый год продают зелень в упаковках. И с поздней осени до середины весны, когда на рынках свежей зелени почти нет, многим кажется выбор в упаковках - хорошим. Однако эксперты считают, что покупать такую зелень небезопасно.

Почему не стоит покупать зелень в упаковках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Cookist.

Пищевые потери

На прилавок магазина такая зелень попадает не сразу и это занимает некоторое время, что приводит к потере полезных питательных веществ. Старая зелень может быть уже не такой вкусной и выглядит она значительно хуже свежей.

Сточные воды

Большинство пищевых компаний, продающие упакованную зелень, моют ее трижды под сточной водой. А это не только вредной для самой зелени, но и приводит к потере огромного количества воды.

Используется пластик

При упаковке и транспортировке зелени используется много пластика, что наносит вред для нашей окружающей среды.

Заражение

Зелень в пакетах и упаковках не является абсолютно чистой и даже в органическом продукте есть риск получить в пакете с салатом заражение многоножками, бактериями и даже лягушками.

Много химикатов

Увы, упакованную зелень значительно чаще обрабатывают химикатами, чем без упаковки. Например, многие производители промывают зелень перед упаковкой хлорированной водой.

Грязь

Независимо от того, насколько чистой выглядит зелень в упаковке, ее рекомендуется всегда очень тщательно мыть перед использованием, так как она может стать питательной средой для размножения бактерий.