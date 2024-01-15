Как правильно хранить рукколу, чтобы она долго оставалась свежей

Руккола сохранит свою свежесть до недели и даже чуть больше, но только при правильном хранении. Она полезна для организма и ее можно добавлять, как в салаты, так и в другие блюда.

Как хранить рукколу, чтобы она дольше оставалась свежей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wprost.

Как хранить рукколу

Руккола - зеленое растение с интенсивным вкусом и ароматом, широко используемое в кулинарии. Хотя эта зелень очень вкусная, она быстро вянет и портится.

Но есть способ, сохранить рукколу свежей и хрустящей очень долго. И отказываться от ее употребления из-за страха, что она быстро испортится, не стоит. Эта зелень очень полезна, поэтому стоит ее включить в еженедельное меню.

После покупки рукколы в первую очередь следует переложить ее из магазинной тары, из-за чего она быстрее портится. Далее зелень нужно тщательно промыть, чтобы удалить грязь, например, песок или землю.

Затем нужно тщательно просушить листья бумажным полотенцем - помните, что избыток влаги способствует быстрой порче.

Возьмите пластиковый контейнер, застелите дно бумажным полотенцем. Также закрепите верх бумажным полотенцем. Сбрызните его холодной водой - оно должно быть слегка влажным, но не мокрым. Бумажное полотенце впитывает влагу из рукколы, предотвращая ее гниение.

Наконец, плотно закройте контейнер. Хранение рукколы таким способом позволит вам дольше наслаждаться ее вкусом и хрустом.

В холодильнике емкость с рукколой лучше всего поставить на нижнюю полку, потому что там холоднее всего. Однако не храните его в ящиках для овощей, потому что там слишком тепло.

Постарайтесь разложить листья рукколы в емкости так, чтобы они не были прижаты слишком плотно и не прилипали к стенкам. Если некоторые листья рукколы сразу после покупки выглядят не очень хорошо - промывая рукколу, наполните раковину водой и добавьте несколько кубиков льда (чем холоднее вода, тем лучше). Таким образом, еще есть шанс спасти ее.

Почему руккола быстро портится

Причины быстрой порчи рукколы может быть не только неправильное хранение. Часто этому способствует наличие гнилых листьев. Поэтому время от времени нужно проверять, не появились ли они в контейнере.

Рукколу, которая больше не пригодна к употреблению, стоит просто выбросить. Если оставить испорченные листья в контейнере, то это ускорит порчу всей зелени. Постарайтесь покупать такое количество рукколы, которое вы успеете употребить за одну неделю.