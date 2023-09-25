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"Если человек изменил - он улетит из моей жизни": Анна Тринчер отреагировала на слухи о разводе с Волошиным

Анна Тринчер с Волошиным (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

После слухов о разводе Анны Тринчер с мужем, которые начал распространять блогер, певица заявила, что не простит человека, который ее предаст.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories исполнительницы.

Реакция Тринчер на слухи о своем разводе

Артистка бурно прокомментировала слова блогера о том, что она окончательно разошлась с Александром Волошиным, и что случилось это якобы из-за его измены.

"Я абсолютно осуждаю и презираю людей, которые занимаются распространением вымышленных фактов, фальсифицируют реальность", - эмоционально написала Тринчер.

Что касается слов Богдана Беспалова об измене мужа певицы, то она отметила, что никогда не простит того, кто так с ней поступит.

"Если человек изменил, он в то же время улетит из моей жизни, для этого никакие "репутационные риски не помешают", - добавила Тринчер.

Анна Тринчер прокомментировала слухи о разводе (скриншот: instagram.com/annatrincher_official)

Позже, на вопрос подписчиков, является ли все это правдой, Анна ответила - нет.

Анна Тринчер прокомментировала слухи о разводе (скриншот: instagram.com/annatrincher_official)

Недавно экс-футболист Алиев объяснил, за что избивал жену.

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