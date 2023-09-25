"Якщо людина зрадила - вона полетить з мого життя": Анна Трінчер відреагувала на чутки про розлучення з Волошиним

Реакція Трінчер на чутки про своє розлучення

Артистка бурхливо прокоментувала слова блогера про те, що вона остаточно розійшлася з Олександром Волошиним, і що трапилося це, начебто, через його зраду.

"Я абсолютно засуджую та зневажаю людей, які займаються поширенням вигаданих фактів, фальсифікують реальність", - емоційно написала Трінчер.

Щодо слів Богдана Беспалова про зраду чоловіка співачки, то вона зазначила, що ніколи не пробачить того, хто так з нею вчинить.

"Якщо людина зрадила, вона у той же час полетить з мого життя, для цього ніякі "репутаційні ризики не завадять", - додала Трінчер.

Анна Трінчер прокоментувала чутки про розлучення (скріншот: instagram.com/annatrincher_official)

Пізніше, на питання підписників, чи є це все правдою, Анна відповіла - ні.

Анна Трінчер прокоментувала чутки про розлучення (скріншот: instagram.com/annatrincher_official)