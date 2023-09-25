Олег Скрипка - о Лободе и Брежневой: "Война в Украине на их совести"
Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка считает, что певицы Светлана Лобода и Вера Брежнева, которые до полномасштабного вторжения активно строили карьеру в РФ, "совершили культурное преступление", и война в Украине, в частности, на их совести.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для YouTube-канала "Власть vs Влащенко".
Мнение о Лободе и Брежневой
Несмотря на то, что артистки выбрали однозначную позицию поддерживать свою Родину в этой войне, Скрипка утверждает, что ему трудно простить их.
По мнению звезды, нужно совершить так, чтобы преступления в культурном плане не имели срока годности.
Олег Скрипка и Наталья Влащенко (скриншот: YouTube-канал "Власть vs Влащенко" )
Только тогда, по его словам, украинцы будут помнить, что сделали артисты и не простят им этого.
"Война в Украине, потому что сначала было совершено культурное преступление, в том числе и этими деятелями, этими существами. И потому что они 25 февраля переписали свои тексты на украинский язык и потому что они сейчас типа поддерживают Украину, их преступление не перестает существовать. И война в Украина - это, в частности, и на их совести. И таких персонажей очень много", - сказал артист.
Светлана Лобода и Вера Брежнева (фото: коллаж Styler)
Юзеры усомнились в патриотизме певца
Некоторые украинцы раскритиковали Скрипку из-за его резкой позиции.
- Дуже хочеться порадити Олегові самому передивитися своє інтерв’ю. Після чого задати собі питання, чи сприяє воно об’єднанню нашої нації, чи нікого не міг би він необґрунтовано образити
- Колись була фанаткою "ВВ". Краще б не чути тих речей від Скрипки
- Шановний Олеже, у вас на кожні декілька українських слів - пара російських. Я б ніколи це не стала озвучувати, якби ви тут так палко не засуджували інших та не роздавали поради
- Ще один український патріот, який живе у своєму будинку у Франції
- Не сподобався ні ефір, ні позиція
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Напомним, в августе этого года Олег Скрипка попал в громкий скандал.
Он оказался одним из участников концерта, который в Черногории организовала российская продюсер Мария Семушкина, которая еще в марте 2022 года жаловалась на "русофобию" мире.
В комментарии "Суспільному" пресс-служба артиста тогда заявила, что "это несется информационная атака".
Недавно мы рассказывали, что известный блоггер встал на защиту Лободы.
Также мы рассказывали, что Светлана Лобода "разбила" автомобиль на скоростной дороге.