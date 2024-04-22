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Популярная украинская актриса в новой фотосессии показала, как выглядит нежность (фото)

Понедельник 22 апреля 2024 20:10
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Популярная украинская актриса в новой фотосессии показала, как выглядит нежность (фото) Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Юлия Любченко

Анастасия Цимбалару в последнее время начала активно участвовать в фотосессиях, к тому же делает это актриса исключительно для себя.

Подробнее о новых кадрах Анастасии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост актрисы.

Анастасия Цимбалару показала нежные кадры с новой фотосессии

Как известно, Цимбалару не так давно разошлась со своим мужем, не менее популярным актером Григорием Баклановым. Их разрыв произошел очень неожиданно для окружающих, однако очень лаконично и гармонично между ними самими.

Именно после этого события Анастасия стала часто примерять на себя различные образы с помощью фотосессий. И на самом деле - это очень правильный шаг, чтобы найти в себе что-то новое, взглянуть на себя с разных сторон и оценить.

В общем-то, для женщин фотосессия - это некий психологический прием, он делает нас более уверенными в своей красоте и силе, раскрывает новые грани и дарит заряд позитива надолго. И чем больше фотосессий в жизни женщины, тем больше она верит в себя и адекватно оценивает свои качества как внешние, так и внутренние.

На этот раз Настя захотела увидеть себя с очень женственной и нежной стороны, поэтому ее образ утонченный и в светлых тонах.

Актриса выбрала белый топ с открытыми плечами и бежевые брюки. Такие цвета в сочетании с внешними данными актрисы выглядят очень изящно.

Популярная украинская актриса в новой фотосессии показала, как выглядит нежность (фото)Популярная украинская актриса в новой фотосессии показала, как выглядит нежность (фото)Популярная украинская актриса в новой фотосессии показала, как выглядит нежность (фото)Популярная украинская актриса в новой фотосессии показала, как выглядит нежность (фото)Популярная украинская актриса в новой фотосессии показала, как выглядит нежность (фото)

Анастасия Цимбалару показала свою нежность в новой фотосессии (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Для этого образа Цимбалару сделала легкий макияж в натуральных оттенках и накрутила локоны.

А вот сами фотографии есть как в черно-белых тонах, так и цветные. И стоит сказать, что оба варианта раскрывают хрупкую сторону актрисы.

"Будь с тем, кто делает тебя счастливым", - лаконично подписали свои кадры Цимбалару.

Популярная украинская актриса в новой фотосессии показала, как выглядит нежность (фото)Популярная украинская актриса в новой фотосессии показала, как выглядит нежность (фото)Популярная украинская актриса в новой фотосессии показала, как выглядит нежность (фото)

Анастасия Цимбалару в нежном образе (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Раньше мы рассказывали, как известная актриса заинтриговала кадрами после развода.

Также предлагаем вашему вниманию оригинальную фотосессию Цимбалара.

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