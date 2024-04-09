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Анна Кошмал показала, как стильно "обыграть" трендовые вещи этой весной (фото)

Вторник 09 апреля 2024 09:11
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Анна Кошмал показала, как стильно "обыграть" трендовые вещи этой весной (фото) Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Юлия Любченко

Анна Кошмал в своей социальной сети очень часто демонстрирует процесс своих собраний на прогулки, мероприятия, съемки или театральные представления.

О том, какие образы на этот раз показала актриса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories Анны.

Анна Кошмал показала стильные весенние луки

Анна - молодая и очень привлекательная женщина, которая любит носить красивую одежду и составляет интересные и трендовые образы. Но часто за помощью в выборе Кошмал обращается к своим подписчикам.

Так, например, на этот раз Аня показала два весенних образа, которые очень разные, но трендовые.

Сначала звезда украинских сериалов надела модный черный костюм, состоящий из классических брюк, жилета и пиджака. А также дополнила его небольшой сумкой и туфлями.

Этот лук получился более официальным, чем прогулочным, но выглядит великолепно и подчеркивает фигуру Анны.

Анна Кошмал показала, как стильно &quot;обыграть&quot; трендовые вещи этой весной (фото)Анна Кошмал показала, как стильно &quot;обыграть&quot; трендовые вещи этой весной (фото)Анна Кошмал показала, как стильно &quot;обыграть&quot; трендовые вещи этой весной (фото)Анна Кошмал показала, как стильно &quot;обыграть&quot; трендовые вещи этой весной (фото)Анна Кошмал показала, как стильно &quot;обыграть&quot; трендовые вещи этой весной (фото)

Трендовый лук Анны Кошмал (скриншот)

В следующих stories актриса ндела белую рубашку в полоску, брюки цвета светлый хаки и твидовый пиджак с модным узором, который считается трендом уже несколько лет.

Для того чтобы образ выглядел цельным, Аня добавила к нему коричневую сумку и черные туфли на каблуке. И именно в нем Кошмал отправилась на прогулку по Киеву и показала этот процесс в своем Instagram.

Анна Кошмал показала, как стильно &quot;обыграть&quot; трендовые вещи этой весной (фото)Анна Кошмал показала, как стильно &quot;обыграть&quot; трендовые вещи этой весной (фото)Анна Кошмал показала, как стильно &quot;обыграть&quot; трендовые вещи этой весной (фото)Анна Кошмал показала, как стильно &quot;обыграть&quot; трендовые вещи этой весной (фото)

Анна Кошмал показала выбранный лук для прогулки (скриншоты)

Раньше мы рассказывали, какАнна Кошмал показала стильный весенний лук.

Также читайте, какая известная украинская актриса выходит замуж за иностранца.

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Анна Кошмал Модные тренды Актриса
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